Samanyolu Haber /Politika / Kulis: Soylu gidici, işte yerine gelecek isim /21 Eylül 2022 11:05

Kulis: Soylu gidici, işte yerine gelecek isim

Seçim öncesinde vitrinde değişikliğe gitmeye hazırlanan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ismi sürekli olumsuzluklarla gündeme gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu görevden almasının an meselesi olduğu iddia ediliyor.

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'Büyüklerinin(!)' AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelttiği uyarıların ardından ilk neşterin İçişleri Bakanlığı'na atılacağı iddia edildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ismi sıklıkla, organize suç örgütü kurduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan ve şimdilerde Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yaşamını sürdüren Sedat Peker'in kimi siyasi ve bürokratlarla ilgili ifşalarında gündeme geliyor; ayrıca kendisinin muhalefete yönelik tavrı da kamuoyunda tepki çekiyor.

Milli Gazete'den Bünyamin Güler'in haberinde  Soylu'nun yerine, AKP hükümetlerinde daha önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Devlet Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvanlık Bakanlığı görevlerini üstlenen Faruk Çelik'in düşünüldüğü iddia edildi.

KULİSLERDEKİ 'DEĞİŞİKLİK' İDDİASI

Ankara’da son dönemde sıkça dile getirilen bu iddiaya göre, Çelik’in hazırlık yaptığı ve yeni koltuğa oturacağı belirtiliyor. Çelik isminin seçilmesinin, seçim ile doğrudan ilişkili olduğu da kaydediliyor. Çelik’e yakın isimler, değişikliğin her an olabileceğini ifade ediyor.
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