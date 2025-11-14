Kulisler bu iddiayı konuşuyor: Özel adaylık için ilk kez göz kırptı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan dava ile birlikte yıllarca sürecek yargılamaların, Cumhurbaşkanlığı adaylığını engelleyeceği görüşü CHP’yi yeni formül arayışına yöneltti.





‘SANDIĞA VARIM’

Özgür Özel önceki günkü Sultanbeyli mitinginde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Ben bundan sonra siyasi mücadeleyi seninle sandıkta yapmaya varım. Önümüzdeki baharda da karda kışta da varım. Aday olursan seninle yarışmaya varım” dedi. Özel’in bu çağrısı parti tabanında “Adaylık için ilk sinyal” olarak değerlendirildi.





Sözcü'de yer alan habere göre ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın üzerinde de soruşturma baskısı olması nedeniyle Özel’in genel başkan olarak doğal aday olduğu belirtiliyor.



