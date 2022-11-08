Samanyolu Haber /Politika / Kulisler çok hareketli: Akşener'den Mansur Yavaş'a 'adaylık' mesajı /08 Kasım 2022 12:05

Kulisler çok hareketli: Akşener'den Mansur Yavaş'a 'adaylık' mesajı

Gazeteci ve eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin yaptığı bir konuşmaya dair kulis bilgisi paylaştı.

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Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birine hazırlanırken siyaset koridorları da ısınıyor. Gazeteci ve eski CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, tv100 kanalında yayımlanan programda çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı.

Barış Yarkadaş'ın aktardığı kulis bilgisi şöyle:

''Geçen günlerde İYİ Parti lideri Meral Akşener ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş dar bir grubun katıldığı toplantıda bir araya geldiler. Akşener, Yavaş'a 'Adaylık düşünüyorsanız, çıkın. Biz de sizi destekleyelim' dedi.''

ALTILI MASANIN ADAYI OLMAZSA...

Öte yandan Yarkadaş, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun altılı masanın adayı olmaması halinde CHP'nin adayı olarak sahaya çıkacağı tahmininde bulundu. Yarkadaş şöyle konuştu:

"İYİ Parti’nin Genel İdare Kurulu’ndan Kemal Bey’in adaylığına bir vize çıkacağına inanmıyorum. Meral Hanım topu Genel İdare Kurulu'na atacak Kemal Bey’in aday olmaması için. Kılıçdaroğlu masanın adayı olmasa da CHP’nin adayı olarak sahaya çıkar."
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