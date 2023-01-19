Samanyolu Haber /Politika / Kulisler hareketlendi: Kurmaylar cumhurbaşkanı adayının duyurulacağı tarihi açıkladı /19 Ocak 2023 09:49

Kulisler hareketlendi: Kurmaylar cumhurbaşkanı adayının duyurulacağı tarihi açıkladı

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim tarihini 14 Mayıs olarak açıklaması kulisleri hareketlendirdi. CHP’li kurmaylar, “Adayımız şubatın ortası gibi açıklanır, marta kalması mümkün değil” dedi.

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MHP lideri Devlet Bahçeli’nin önceki gün seçimi “Mayısta bitirelim” açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da seçim tarihi için “14 Mayıs” dedi. Bu sözler Altılı Masa kurmaylarını da hareketlendirdi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, konuyla ilgili bilgi veren CHP’li bir kurmay, iç değerlendirmelerde “İktidarın 14 Mayıs’ta seçim yapmak isteyeceği tahminini yaptıklarını” bu tahminde de yanılmadıklarını söyledi.

ŞUBAT ORTASI

Açıklamaların beklentilerini doğruladığını anlatan kurmaylar şunları kaydetti: “30 Ocak’ta ortak hükümet programının tanıtımı yapılacak. Bundan sonra aday konusu gündeme gelir. ‘Ortak program’ ve ‘yol haritasının birlikte veya ayrı ayrı tanıtılması konusu tartışılıyor. İki konunun birbirinin gölgesinde kalması istenmiyor. Belki ortak aday Yol Haritası ile birlikte açıklanır. Ama adayın açıklanması kesin şubatta olur, marta kalması mümkün değil. Şubat ayı ortası gibi en uygun…”

Kurmaylar, “Altılı Masa’nın ortak adayının açıklanmasının geç kalması eleştirilerine ne diyorsunuz” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Burada temel konu şu: Ortak adayın tanınma sorunu var mı, yok mu? Ortak adayın tanınma sorununun olmadığını biliyoruz. Tanınma sorunu olan bir aday düşünülseydi, isim 6 ay önceden açıklanırdı. Ancak böyle bir sorun yok, önümüzdeki ay açıklanması zaman açısından bir şey kaybettirmez.”
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