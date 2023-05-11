Samanyolu Haber /Gündem / Kulisler hareketlendi : Muharrem İnce çekiliyor mu? /11 Mayıs 2023 10:41

Kulisler hareketlendi : Muharrem İnce çekiliyor mu?

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin kurmaylarıyla yaptığı görüşmede ‘çekilelim’ görüşünün ağır bastığı iddia edildi. İnce bugün partisinin genel merkezinde parti yöneticileri ile görüşüp bir açıklama yapacak.

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Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin dün gece kurmaylarıyla buluştuğu ve görüşmede ‘adaylıktan çekilelim’ görüşünün ağır bastığı iddia edildi.

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, Sözcü TV’de Ebru Baki’nin sunduğu ‘Para Politika’ programında, Muharrem İnce cephesinden edindiği kulis bilgilerini paylaştı.

Dün akşam Muharrem İnce ve 11 arkadaşı bir otelde toplandılar. Saat 23.00’e kadar süren bir görüş alışverişi yapıldı. 11 kişinin 8’i, 9’u, seçime üç gün kala ikinci tura kalamayacaklarını düşündükleri için ‘çekilelim’ yönünde bir değerlendirmeleri olduğunu öğrendim” ifadelerini kullandı.

Erkin, Muharrem İnce’in bu görüşmeden sonra düşünme kararı aldığını öğrendiğini de kaydetti.

Muharrem İnce, bugün ise partisinin genel merkezinde genel başkan yardımları ile görüşecek ve daha sonra bir açıklama yapacak. İnce’nin saat 10.00 itibariyle partisinin genel merkezine geçtiği de bildirildi.

İNCE’NİN PROGRAM İPTALİ, KILIÇDAROĞLU’NUN ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, dünkü programlarını sağlık sorunları gerekçesiyle iptal etmişti. Son dakikada gelen bu iptaller kulisleri hareketlendirmişti.

Memleket Partisi Sözcüsü İpek Özkal Sayan, İzmir ve Manisa programlarını iptal eden partisinin Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin sağlık durumuyla ilgili, "Hastaneye yatırılmadı, evde dinleniyor kendisi. Tansiyonu yükseldiği için bugünkü mitinglerini iptal etti. Sağlık durumu yarın tekrar gözden geçirilecek. İnşallah yarın daha iyi olur ve kaldığı yerden devam eder” dedi.

Sayan ayrıca, İnce’yi hedef alan bazı görüntülerin olduğuna dair iddialar hakkında da, “Yine Genel Başkanımız çok güçlü bir insan, bu sürece kadar sabretti, ayakta durdu ama elbette ki bu tip iftiralar, montajlar ile önce Genel Başkanımıza sonra bize algılar yapılıyor. Kumpas demiyorum montaj diyorum. O görüntülerin hiçbir tanesi gerçek değil. Bizi medyada, sosyal medyada boğmaya çalışıyorlar. Anket şirketleri de buna destek çıkıyor diye konuştu.

Dün akşam gazeteci İsmail Saymaz’a yaptığı açıklamada Muharrem İnce’nin geçirdiği rahatsızlık ve özel hayatıyla ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlara değinen Kılıçdaroğlu ise, "Buradan net söylemek istiyorum ki Halil İbrahim soframız ona hep açıktır. Gelmek istiyorsa otursun soframıza değişimi birlikte getirelim. Bu pislikleri birlikte temizleyelim siyasetin içinden" dedi.
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