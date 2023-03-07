Kulisler HDP'nin kararını tartışıyor: Aday çıkarmaktan vaz mı geçti?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ayrılma kararıyla Millet İttifakı'nda başlayan kriz süreci, Akşener'in ikna edilip Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13. Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilmesiyle sona erdi.







Önceki akşam gerçekleştirilen altılı masa toplantısı sonrası SAADET lideri Karamollaoğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak açıkladı.





HDP'DEN KILIÇDAROĞLU'NA DAVET

Son olarak HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, 6 Mart akşamı Habertürk yayınında Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı.





Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak ilan ettiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı yapan Sancar, "Toplumda güçlü bir değişim isteği var. Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hayırlı olsun, kendisiyle genel merkezimizde konuşmak için ziyaretini bekliyoruz" dedi.





HDP ADAY ÇIKARACAK MI?

Millet İttifakı'nın adayının resmen açıklanmasının ardından seçim sürecine giden yol hızlandı. Kulisler ısınırken; HDP'nin tavrının ne olacağı da gündeme geldi.





Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü köşesinde HDP'nin aday çıkarıp çıkarmayacağı konusunu ele aldı.





"Herkesin merak ettiği HDP’nin tavrının ne olacağı idi. Yani Kılıçdaroğlu’nun adaylığına destek mi vereceklerdi, yoksa kendi adaylarını mı çıkaracaklardı" diyen Altaylı, yazısında şu ifadeleri kullandı:





"Dün Teke Tek’e katılan HDP Eş Genel Başkanı Prof. Mithat Sancar, depremin hemen ardından bir karar alarak aday çıkarma konusunu gözden geçirdiklerini ve Kılıçdaroğlu’nun adaylığının açıklanmasından sonra, Kılıçdaroğlu ile görüşerek aday çıkarmaktan vazgeçeceklerini söyledi.





Dahası, kendi parti programlarını, destekleyecekleri Cumhurbaşkanı’na empoze etmek gibi bir niyetleri olmadığını, parlamenter sisteme dönmek, adaleti yeniden sağlamak ve demokrasiyi güçlendirmek dışında bir talepleri olmayacağının garantisini verdi.





Bu seçim sonuçlarına doğrudan etki edecek çok önemli bir gelişmedir.





Umarım Bursa’da meydana gelen tatsız olayların daha sık tekrarlanmasına, hendek olaylarının yeniden yaşanmasına neden olmaz."



