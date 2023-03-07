Samanyolu Haber /Gündem / Kulisler HDP'nin kararını tartışıyor: Aday çıkarmaktan vaz mı geçti? /07 Mart 2023 14:47

Kulisler HDP'nin kararını tartışıyor: Aday çıkarmaktan vaz mı geçti?

HDP'nin seçim sürecinde nasıl bir tavır sergileyeceği merak edilirken; Habertürk yazarı Fatih Altaylı dikkat çeken bir iddiayı köşesine taşıdı.

SHABER3.COM

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ayrılma kararıyla Millet İttifakı'nda başlayan kriz süreci, Akşener'in ikna edilip Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13. Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilmesiyle sona erdi.

Önceki akşam gerçekleştirilen altılı masa toplantısı sonrası SAADET lideri Karamollaoğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak açıkladı.

HDP'DEN KILIÇDAROĞLU'NA DAVET
Son olarak HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, 6 Mart akşamı Habertürk yayınında Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı. 

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak ilan ettiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı yapan Sancar, "Toplumda güçlü bir değişim isteği var. Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hayırlı olsun, kendisiyle genel merkezimizde konuşmak için ziyaretini bekliyoruz" dedi.  

HDP ADAY ÇIKARACAK MI?
Millet İttifakı'nın adayının resmen açıklanmasının ardından seçim sürecine giden yol hızlandı. Kulisler ısınırken; HDP'nin tavrının ne olacağı da gündeme geldi.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü köşesinde HDP'nin aday çıkarıp çıkarmayacağı konusunu ele aldı.

"Herkesin merak ettiği HDP’nin tavrının ne olacağı idi. Yani Kılıçdaroğlu’nun adaylığına destek mi vereceklerdi, yoksa kendi adaylarını mı çıkaracaklardı" diyen Altaylı, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Dün Teke Tek’e katılan HDP Eş Genel Başkanı Prof. Mithat Sancar, depremin hemen ardından bir karar alarak aday çıkarma konusunu gözden geçirdiklerini ve Kılıçdaroğlu’nun adaylığının açıklanmasından sonra, Kılıçdaroğlu ile görüşerek aday çıkarmaktan vazgeçeceklerini söyledi.

Dahası, kendi parti programlarını, destekleyecekleri Cumhurbaşkanı’na empoze etmek gibi bir niyetleri olmadığını, parlamenter sisteme dönmek, adaleti yeniden sağlamak ve demokrasiyi güçlendirmek dışında bir talepleri olmayacağının garantisini verdi.

Bu seçim sonuçlarına doğrudan etki edecek çok önemli bir gelişmedir.

Umarım Bursa’da meydana gelen tatsız olayların daha sık tekrarlanmasına, hendek olaylarının yeniden yaşanmasına neden olmaz."

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kulisler HDP'nin kararını tartışıyor: Aday çıkarmaktan... Sonraki Haber >>

Kılıçdaroğlu: Kürsümüze veda etmek için buradayım

Kılıçdaroğlu: Kürsümüze veda etmek için buradayım

İmtihan oluyoruz burada !

İmtihan oluyoruz burada !

Bahçeli'ye videolu cevap

Bahçeli'ye videolu cevap

Kılıçdaroğlu'na suikast iddiası

Kılıçdaroğlu'na suikast iddiası

Parlamentoda milletvekillerikavga etti

Parlamentoda milletvekillerikavga etti

Korkunç görüntüler: Depremde yoğun bakımdaki 1'i bebek 14 hasta ölüme terk edilmiş

Korkunç görüntüler: Depremde yoğun bakımdaki 1'i bebek 14 hasta ölüme terk edilmiş

'Millet'in adayı Kemal Kılıçdaroğlu

'Millet'in adayı Kemal Kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu: Sadece bir Cumhurbaşkanı adayı değilim

Kılıçdaroğlu: Sadece bir Cumhurbaşkanı adayı değilim

Berat gecesi kimler bağışlanır, kimler bağışlanmaz ?

Berat gecesi kimler bağışlanır, kimler bağışlanmaz ?

Kritik toplantı başladı…

Kritik toplantı başladı…
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:47:32