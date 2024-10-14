Kulisler ısında: En az 4 bakan gidici!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Arnavutluk dönüşünde yaptığı, hem kabinede hem de AKP genel merkezinde "değişiklik olabileceği" açıklamasının ardından parti kulisleri hareketlenmeye başladı. Kabinede görevden alınması beklenen isimler tartışılırken, genel merkezde de "vitrin savaşı" yaşanıyor. Özellikle İstanbul İl Başkanlığı için Ensar Vakfı kökenli bir ismin adı geçiyor.





Kabinede hangi bakanlar gidici?

Gazete Pencere’den Nuray Babacan’ın aktardığı bilgilere göre, kabinede değişeceği konuşulan en az dört bakan var. Bu isimler arasında Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bulunuyor. Tekin’in parti teşkilatı ve milletvekilleri tarafından eleştirildiği belirtiliyor. Zaman zaman Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın da listeye dahil edildiği, ancak bu isimlere haksızlık yapıldığı görüşü de mevcut.





Sözcü'nün haberine göre kabineden ayrılacak bakanların yerine kimin geleceği konusunda ise net bir bilgi bulunmuyor. Bazı bakan yardımcılarının ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dikkatini çeken üst düzey bürokratların bu görevler için değerlendirileceği konuşuluyor. Seçim sürecine Erdoğan’ın aile üyelerinin de dahil olacağına dair herhangi bir şüphe yok.







Genel merkezde "vitrin savaşı"

AKP’deki değişim sancısı sadece kabineyle sınırlı değil. Genel merkezde daha köklü değişikliklerin yaşanması bekleniyor. Parti yönetimindeki 18 kişilik kadronun en az 10’unun görevine veda edeceği iddialar arasında. Babacan’a göre, partinin politika kürsüsünde görünmeyen ve adını kimsenin bilmediği bazı genel başkan yardımcılarının yerine daha aktif isimler getirilecek.





Özellikle Efkan Ala, Mustafa Elitaş, Ömer Çelik, Hayati Yazıcı ve Nihat Zeybekci gibi popüler isimlerin durumu merak ediliyor. Parti içinde bazı isimlerin Cumhurbaşkanlığı’nda değerlendirilebileceği öne sürülürken, Efkan Ala ve ekibiyle uğraşanlar olduğu da belirtiliyor. Ala’nın sessiz tavrı ise eleştiri konusu olmuş durumda.





Erdoğan’ın geleceği tartışılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geleceği partiyi ikiye bölmüş durumda. Bir grup, Erdoğan’ın mutlaka bir kez daha aday olması gerektiğini savunuyor ve 2025 yılında yaşanabilecek küresel kaos senaryolarına dikkat çekiyor. Bu grup, Erdoğan’ın varlığının iç ve dış sorunların çözümü için çok önemli olduğunu düşünüyor.





Ancak bir diğer grup ise Erdoğan’ın mevcut şartlar altında seçimi kazanmasının zor olduğunu ve siyasetten zirvede ayrılmasının daha doğru olacağını savunuyor. Bu görüşe göre, partinin yeniden yapılanması Erdoğan’sız bir geleceğe göre planlanmalı.





İstanbul İl Başkanlığı için Ensar kökenli isim gündemde

Yerel seçimlerde kilit önemdeki illerden biri olan İstanbul için de başkanlık yarışı sürüyor. Bu kapsamda, Cenk Dilberoğlu ismi öne çıkıyor. Ensar Vakfı kökenli olan Dilberoğlu’nun Erdoğan ailesine yakın olduğu biliniyor. Ancak tabanla bağ kurmakta zorlanabileceği ve bu nedenle tepki çekebileceği de iddialar arasında.