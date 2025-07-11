Kulisler ısındı: Gözde kurumların başına kimler getirilecek?

Nefes yazarı Nuray Babacan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un görevden alınmasıyla ilgili AKP kulislerinde konuşulanları aktardı.





"AKP içerisinde, 'Onun agresif tavrı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı hedef haline geldi' diyenler var" ifadesini kullanan Babacan, "Özellikle CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ve diğer siyasileri hedef alan açıklamalarını 'atanmış bir memurun işi değildi' sözleriyle yorumlayan bazı AKP’liler, görevden alınmasından hiç de rahatsız değil" dedi.





AA VE TRT'NİN BAŞINA KİMLER GETİRİLECEK?

Altun'un görevden alınmasının ardından bürokrasideki değişikliklerin hız kazanabileceğini belirten Babacan, "Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz’ün TRT Genel Müdürlüğü görevine getirileceği, TRT Yönetim Kurulu üyesi olan Mücahid Eker’in de Anadolu Ajansı’na genel müdür olacağı öne sürülüyor" diye yazdı.





Nuray Babacan, "Son 48 saatin bombaları" başlıklı yazısında şunları kaydetti:





"Altun’un görevden alınacağına ilişkin iddialar son bir yıldır gündemdeydi. Kimileri sağlık sorunları nedeniyle kendisinin daha az aktif bir yere geçmek istediğini, bazıları da büyükelçi olmak istediğini ancak yapılmadığını anlatıyor.





AKP içerisinde, 'Onun agresif tavrı nedeniyle cumhurbaşkanlığı hedef haline geldi' diyenler var. Özellikle CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ve diğer siyasileri hedef alan açıklamalarını 'atanmış bir memurun işi değildi' sözleriyle yorumlayan bazı AKP’liler görevden alınmasından hiç de rahatsız değil.





Bu arada, 'güçlü genel merkez, güçlü parti sözcülüğü' fikrine inananların bu değişiklikten sonra ne yapacakları da merak konusu. Altun’un yerine atanan Burhanettin Duran’ın da Altun’la aynı ekolden geldiği, ancak Altun gibi agresif olmadığı, daha sakin bir kişiliği olduğu yorumları yapılıyor.





Gelelim, son 48 saatteki AKP kulislerine. Sohbetler daha çok kabinede yapılacak değişiklik üzerine yapılıyor. Sadece bakan değil, bakan yardımcılarında da değişiklik bekleniyor.





Son Bakanlar Kurulu toplantısından sonra kendini beklemeye alan 'durum bir netleşsin sonra bakarız' diye konuları askıya alan bakan ve yöneticiler olduğu anlatılıyor. Olası kabine değişikliğinin Kızılcahamam kampından sonra olacağı iddiaları da çoğunlukta.





Ancak Fahrettin Altun’a veda edildiği haberlerinden sonra bürokrasideki değişiklikler öne çıkmaya başladı. TRT ve Anadolu Ajansı başta olmak üzere üst düzey bürokratlarda değişiklik bekleniyor.





Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz’ün TRT Genel Müdürlüğü görevine getirileceği, TRT Yönetim Kurulu üyesi olan Mücahid Eker’in de Anadol Ajansı’na genel müdür olacağı öne sürülüyor."