Kulislerde bu iddia konuşuluyor: Mehmet Şimşek Erdoğan'ı da çileden çıkartmış!

600 bini aşkın kamu işçisini kapsayan Kamu Çerçeve Protokolü (KÇP) 2 Ağustos'ta imzalandı. Türk-İş ve Hak-İş, başlangıçta talep ettikleri yüzde 90 zamdan geri adım atarak yüzde 66’lık taviz verdi.





Protokol, işçiler ve aileleri tarafından “hakaret” olarak nitelendirilen düşük oranlarla, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in belirlediği çerçevede imzalandı.





Görüşmeler, Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan’ın uzlaşma sağlandığını açıkladığı teklifin, ekonomi yönetiminin itirazıyla geri çekilmesiyle krize dönüştü. Bu, toplu sözleşme tarihinde ilk kez yaşandı.





Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, tıkanan görüşmelerde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’la görüştü. Erdoğan, ikinci altı ay için enflasyon farkı eklenmesini kabul etti. Bakan Işıkhan da teklifi “yüzde 24 + yüzde 16,67” olarak duyurdu.





RAKAMI DUYAN ŞİMŞEK VE YILMAZ 'DELİYE DÖNMÜŞ'

Ancak bu rakamları televizyondan öğrenen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sert tepki gösterdi.





Nefes'ten Nuray Babacan, Şimşek ve Yılmaz'ın bu rakamı duyunca, sinirden 'deliye döndüğünü' yazdı.





ERDOĞAN: NE OLACAKSA OLSUN, NEREYE GİDECEKSE GİTSİN

Teklifin geri çekilmesi Türk-İş ile hükümet arasında gerginliğe yol açtı. Krizin büyümesini önlemek isteyen AKP yöneticileri, eski Çalışma Bakanı Faruk Çelik’i arabulucu olarak devreye soktu. Ankara’ya gelen Çelik, Kazakistan heyeti onuruna düzenlenen yemekte Cumhurbaşkanı ile görüştü. Erdoğan, “Herkes başka bir şey anlatıyor. Hepiniz ayrı şey anlatıyorsunuz. Ne olacaksa olsun, nereye gidecekse gitsin” diyerek tepki gösterdi.





Çelik, grev ertelemesinin toplumsal gerilime yol açabileceği uyarısıyla süre istedi. Partide “Eylem havası muhalefetin elini güçlendirir” değerlendirmesi yapıldı.





Faruk Çelik önce Mehmet Şimşek’le yarım gün süren görüşme yaptı. Ardından sendikalarla gece yarısına kadar süren müzakereler yürüttü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birlikte süreci yöneten Çelik, tarafları uzlaştırarak anlaşmaya paraf attı.





BAKAN BEY UMURUNDA BİLE DEĞİLMİŞ! YURT DIŞINDA...

Nuray Babacan'ın aktardığına göre; bu sırada Brezilya’daki G-20 toplantısında bulunan Bakan Işıkhan, apar topar Türkiye’ye çağrıldı. Önce uzlaşma duyuruldu, iki gün sonra da imza töreni yapıldı.





Deneyimli bir siyasetçinin sözleşme krizine ilişkin şu yorumu getirdiği öğrenildi:





“Eskiden herkes inisiyatif kullanır, Cumhurbaşkanını son noktada devreye sokardı. Şimdi başında işi Cumhurbaşkanına çözdürmeye çalışmışlar. Her konu Cumhurbaşkanına götürülecekse bu sistem yürümez, çöker”