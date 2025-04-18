Kulislerde bu tartışılıyor: ABD Başkanı Trump, Türkiye'yi ziyaret edecek mi?

Son dönemde Türkiye ile ABD arasında artan diplomatik temaslar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın ne zaman yüz yüze görüşeceği sorusunu gündeme taşıdı. İlk olarak Erdoğan’ın ABD’ye gideceği iddiaları ortaya atılmıştı. Ancak şimdi kulislerde konuşulan yeni ihtimal, Trump’ın Orta Doğu turuna Türkiye’yi de ekleyebileceği yönünde.





BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Ankara’daki diplomatik kaynaklar, Trump’ın Türkiye ziyareti ihtimalinin giderek güçlendiğini belirtiyor. ABD başkanı sıfatıyla Türkiye’yi son ziyaret eden lider ise, 2015’te G20 Zirvesi için Antalya’ya gelen Barack Obama olmuştu.





ORTA DOĞU TURU GÜNDEMDE

ABD medyasına göre Trump, Mayıs ayında Suudi Arabistan merkezli bir Orta Doğu turuna çıkmayı planlıyor. Programda Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve İsrail’in de olduğu ifade edilirken, Türkiye’nin de bu listeye eklenebileceği konuşuluyor. Beyaz Saray ise şimdilik Suudi Arabistan dışında net bir ülke ismi vermekten kaçınıyor.





Ziyaretin temel amacı Gazze’deki durumu değerlendirmek ve Körfez ülkeleriyle yeni ticaret anlaşmaları imzalamak. Trump’ın planında Suudi Arabistan’ın İsrail’i tanıması gibi büyük hedefler de bulunuyor. İsrail meselesi, gerçekleşmesi durumunda Türkiye ziyaretinin de önemli başlıklarından biri olacak.





GÖRÜŞME NE ZAMAN OLACAK?

ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en geç 24-25 Haziran’da Hollanda’daki NATO Zirvesi’nde bir araya gelmeleri bekleniyor. Ancak diplomatlara göre, bu tarihten önce iki liderin Türkiye ya da ABD’de buluşması daha güçlü bir ihtimal.





TEMASLAR ARTTI

Bu süreçte karşılıklı temaslar da arttı. 16 Mart’ta ilk telefon görüşmesini yapan Erdoğan ve Trump, hemen ardından dışişleri ve güvenlik danışmanları düzeyinde görüşmelere başladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Trump’ın kabinesinden mevkidaşı Marco Rubio ile hem yüz yüze hem de telefonla temaslarda bulundu. Erdoğan’ın danışmanı Akif Çağatay Kılıç da Washington’da Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ile görüştü.





TİCARET VE SAVUNMA ÖNE ÇIKIYOR

Türkiye tarafı, bu ziyaretin ticari ilişkilerde sıçrama yaratmasını bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hedefi, mevcutta 40 milyar dolar seviyesinde olan ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarmak. Ayrıca CAATSA yaptırımlarının kaldırılması ve F-35 savaş uçağı programına geri dönülmesi de Ankara’nın temel beklentileri arasında.





Trump’ın Türkiye’ye duyduğu sempati ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gösterdiği kişisel saygı da ziyareti mümkün kılan unsurlar arasında gösteriliyor.