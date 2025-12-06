Kulislerde bunlar konuşuluyor: İşte silah bırakan PKK'lılara uygulanacak 4 adım

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 19 toplantının ardından rapor yazım sürecine başladı. Komisyona sunulan öneriler doğrultusunda, silah bırakan PKK üyelerinin “eve dönüş” ve “toplumsal uyum” süreci için temel ilkeler netleşmeye başladı. Örgüt üyelerinin yargılama aşamasına dair 4 madde olduğu iddia edildi.



Hürriyet’ten Bülent Sarıoğlu’nun haberine göre; Cumhur İttifakı’nın önerilerine göre, devletin yetkili kurumları tarafından “örgütün fiili varlığının sona erdiği” tescil edildikten sonra, örgüt üyelerinin dosyaları mahkemelerde bireysel olarak değerlendirilecek. Sürece genel ya da özel af dâhil edilmeyecek.



Komisyon önerilerine göre; PKK’nın fiilen dağılması durumunda uygulanması öngörülen adımlar şu şekilde sıralanıyor:



-Yurtdışında bulunan örgüt üyeleri: Örgüt kendini feshetmişse üyelik suçu düşer. Yardım ve yataklık suçlamaları da geçersiz hâle gelir.



-Yurtiçinde yargılananlar: Hüküm giymiş olanlarda üyelik ve yardım-yataklık suçları ortadan kalkar. Yargılaması süren dosyalar düşer. Beş yıllık adli takip şartı aranır.



-Eyleme karışmış kişiler: Terör faaliyetlerine doğrudan katılanlar için ise Türk Ceza Kanunu uygulanacak. Ancak örgütün dağılması gözetilerek, kamu vicdanını zedelemeyecek şekilde cezai indirimler gündeme gelebilir.



-Toplumsal rehabilitasyon: Yargı sürecinin ardından entegrasyon, mesleki eğitim, psikolojik destek ve toplumsal destek projeleri uygulanacak. Gençler, kadınlar ve ailelere yönelik projelerde sivil toplum kuruluşları da devreye alınacak.