Tüm iddiaların pabucunu dama atacak çılgın adaylık senaryosu

Habertürk gazetesi yazarı Kübra Par, bugünkü "Duyduğum en çılgın adaylık senaryosu" başlıklı yazısında son dönemlerde kulislerde dolaşan 'çılgın' adaylık senaryosundan bahsetti.







Par, "Dün Türkiye’nin yakından tanıdığı eski bir siyasetçi ile sohbet ediyorduk. Konu ister istemez muhalefetin adayının kim olacağına geldi. Son dönemde kulislerde konuşulan ‘çılgın’ bir ihtimalden söz etti" ifadelerini kullandı.





Siyasetçinin "Seçim tarihi açıklandığı anda öncülüğünü Ümit Özdağ’ın yapacağı bir grup yüz bin imza toplayarak Mansur Yavaş’ı aday gösterecek. Buna karşılık bir başka grup da yüz bin imza toplayarak Ekrem İmamoğlu’nu aday gösterecek. Tabii bu imza sayıları yüz binle kalmaz, milyonu bulabilir. Her ikisinin de iradesi dışında gerçekleşecek bu durum karşısında halkın isteğine rıza göstermek dışında yapacakları pek bir şey kalmayacak.O dakikadan sonra 6’lı masadan Kılıçdaroğlu’nun adının çıkıp çıkmamasının bir önemi kalmayacak. Seçimde asıl yarış Cumhurbaşkanı Erdoğan ile muhalefet adayı arasında değil, İmamoğlu ve Yavaş arasında geçecek" ifadelerini aktaran Par şöyle devam etti:





"KILIÇDAROĞLU BÖYLESİ BİR OLASILIĞI DA HESABA KATIYOR MUDUR ACABA?"

"Bunun gerçekleşme ihtimali zayıf, uçuk bir senaryo olduğunu söylemem üzerine, “Benim öne sürdüğüm bir şey değil. Birileri bunu ciddi ciddi pişiriyor” yorumunu yaptı.





Aday olmayı gerçekten düşünen ve belediye başkanları tehlikesini parti içinde bertaraf ettiğini zanneden Sayın Kılıçdaroğlu böylesi bir olasılığı da hesaba katıyor mudur acaba?"