Samanyolu Haber /Gündem / Kulislerde konuşulan ilginç iddia: 3 Haziran sonrası kabine değişikliği yapılacak /16 Mayıs 2025 14:00

Kulislerde konuşulan ilginç iddia: 3 Haziran sonrası kabine değişikliği yapılacak

Mevcut Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 3 Haziran 2025 tarihi itibarıyla ikinci yılını dolduracak ve emeklilik hakkı kazanacak. Kulislerde uzun süredir konuşulan bakan değişikliklerinin bu tarihin ardından yapılacağı belirtilirken, değişmesi beklenen koltuklar ortaya çıktı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, anketlerde düşen oy oranı nedeniyle uzun zamandır kapsamlı bir kabine değişikliği yapmaya hazırlandığı öne sürülürken, yılın ilk aylarında beklenen değişikliklerin yaz ayına uzatılmasının nedeni belli oldu. 

Gazeteci Olcay Aydilek ve Bülent Aydemir'in aktardığı kulis bilgilerine göre, değişecek bakanlıklar için emeklilik şartlarının tamamlanması bekleniyor. 

KRİTİK TARİH 3 HAZİRAN 
Halihazırda görev yürüten kabinede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun dışındaki tüm isimler, göreve 3 Haziran 2023 tarihinde başladı. 

Mevzuata göre bakan emeklisi olmak için görevde 2 yıl kalma şartı aranırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da değişiklikler için bu sürenin tamamlanmasını beklediği öne sürüldü. 

HANGİ BAKANLAR DEĞİŞECEK?
AKP içerisinde boşalacak bakanlık koltukları için çetin bir rekabet olduğu bilinirken, koltuğunda kalmasına kesin gözüyle bakılan bakanların da isimleri ortaya çıktı. 

Kabine değişikliğinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun görevlerinde herhangi bir değişiklik yapılması beklenmiyor.

4 bakanlığın dışında kalan tüm bakanlıklarda ise olası bir değişiklik 'sürpriz' olarak görülmeyecek. 
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