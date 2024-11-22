Kulislerdeki çok çarpıcı iddia: Sırada 15-16 belediye var

İçişleri Bakanlığı, DEM Partili Tunceli Belediyesi ile CHP'li Ovacık Belediyesi'ne kayyum atandığını duyurdu.



Kayyım atamalarını değerlendiren Sözcü yazarı Saygı Öztürk, dikkat çeken ifadelerde bulundu. Kayyım atamalarının devam edeceğini belirten Öztürk, Van Büyükşehir Belediyesi'ne de dikkat çekti.



Öztürk şunları söyledi:



"Şimdi tabii önce şunu söyleyelim. Kayyım ataması yapılıyor. Ne zamandan beri yapılıyor? 2016 yılından bu yana yapılıyor. Çünkü o yıl Cumhurbaşkanlığı bir kanun hükmünde kararname çıkardı. Bu kararname, Kasım 2016’da resmi gazetede yayınlandı ve kanunlaştı.



Bu kanun çıktığına göre, bir şekilde uygulanacaktır. Ancak bu kanunu uygularken şunu düşünmek lazım: Tabii ki kayyım atamasına haklı olarak karşı çıkılıyor. Ama o zaman bu kanunun değiştirilmesi için de çaba gösterilmesi gerekir. Peki, muhalefet partileri bu konuda gereken çabayı gösteriyor mu? Bu önemli bir soru. Kanun teklifi verildi mi? Bu konuyla ilgili neler yapılıyor? Kamuoyunun bu konuda aydınlatılması gerekiyor.



Şu anda mevcut uygulamalara baktığımızda genelde şöyle bir durum görüyoruz: Kişinin kayyım atanması için illa mahkum olması gerekmiyor. Hatta kişinin yargılanıyor olması da şart değil. Mevcut uygulamalarda, tıpkı devlet memurluğunda olduğu gibi, güvenlik soruşturması yöntemi kullanılıyor.



Eskiden devlet memurluğuna alınacak kişiler için güvenlik soruşturması yapılmazdı. Ancak daha sonra, işe alınan bazı kişilerin sakıncalı olduğu tespit edilince, bu süreç değişti. Şimdi belediye başkanlıklarında da benzer bir durum yaşanıyor. Kişiler kamu görevlisi olarak göreve başladıktan sonra, geçmişe dönük güvenlik soruşturmaları ve arşiv taramaları yapılıyor. Eğer bir örgüt bağlantısı veya benzeri bir durum tespit edilirse, bu kişiler geçici olarak açığa alınıyor.



Bu açığa alınma, kişinin yargılanması veya hüküm giymesi anlamına gelmiyor. Sadece geçici bir durum. Bu sürecin bilinmesi gerekiyor.



Şimdi, önümüzdeki süreçte devam edecek kayyım atamaları var mı? Tabii ki var. Haklarında kayyım atanması planlanan yerler var. Aldığım bilgilere göre, bu sayı 15-16’yı bulacak gibi görünüyor.



Peki, bu atamalar nasıl yapılacak? Büyük bir tepki oluşmaması için hepsinin aynı anda yapılması yerine, küçük ölçekli atamalar yapılması bekleniyor. Örneğin Tunceli, Ovacık veya Halfeti gibi yerlerde, daha çok ilçe belediye başkanlıklarında kayyım atamaları yapılacak.



Mesela, Van Belediye Başkanı ile ilgili bir kayyım ataması gündemdeydi. Ancak bu atama bir süreliğine durduruldu. Bu süreç bitmiş değil. İleride davalar ve bilgiler doğrultusunda Van yeniden gündeme gelebilir. Bu tür atamalar devam edecek gibi görünüyor."



NE OLMUŞTU?



Esenyurt, Mardin, Batman ve ilçesi Halfeti'nin ardından Tunceli ve ilçesi Ovacık'a da kayyım atanmıştı.



İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, görevden alınan DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'ın yerine, Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Belediye Başkanvekilliği görevine getirildiği bildirilmişti.



CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün yerine ise Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen atanmıştı.