Kulislerdeki son iddia: Erdoğan ve Akşener el sıkıştı!

31 Mart yerel seçimleri sonrası AKP, tarihinde ilk kez ikinci parti konumuna düştü. Bu sonuç sonrası parti içinde özeleştiriler yükselirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da bu eleştirileri sesli dile getirerek 'değişim' sinyali verdi. Bu mesajlar sonrası AKP için kritik dönemeç tarihi 23 Şubat olarak belirlendi. 8. Olağan Kongre'de AKP'nin yeni yönetimi belli olacak. En dikkat çeken iddia ise eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e ilişkin olanlar...





'ELLER SIKIŞILMIŞ'

Gazeteci Fatih Portakal ise Ankara kulislerinin konuştuğu iddialara ilişkin yeni bir iddia ortaya attı. Portakal, şu ifadeleri kullandı:





"İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener'le ilgili de bir kulis bilgisi vereyim. Akşener'in Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması kesinleşti gibi. Biliyorsunuz AK Parti'nin büyük kongresi 23 Şubat'ta. Mart'ta, yeni kabinede Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak Meral Akşener de olacak. Onun ismini duyacağız.





Cevdet Yılmaz devam edecek mi etmeyecek mi? İkinci bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak mı bilmiyorum? Ama Meral Akşener'in de Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması kesinleşmiş. Eller sıkışılmış. Hayırlısı olsun diyelim."