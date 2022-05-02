Kulislerdeki son iddia: Muhalefetin adayını açıklayacağı tarih belli oldu

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yaklaşılırken adayı henüz açıklanmayan muhalefetin hangi ismi açıklayacağı merak konusu oldu. Son dönemde çeşitli isimler ortaya atılırken muhalefet cephesi, seçim sath-ı mailine girilmediği sürece adayın açıklanmayacağı beyan ediyor. Ancak kulislerde altılı ittifakın cumhurbaşkanı adayının 2023'te açıklanacağı iddia ediliyor.







6'LI MASANIN GÖRÜŞMELERİ TAMAMLANINCA ADAYLIK KONUŞULACAK





Gazete Duvar'ın haberine göre, liderler ağustos ayından önce bu konuyu konuşmayacak. Parti kurmayları şu an liderlerin her ay bir siyasi parti genel başkanının ev sahipliğinde bir araya geldiğini hatırlatıyor ve "Bu tur tamamlanmadan adaylık konusunun ayrıntılarına girilmez" diyor.





EN ERKEN TARİH 2023'ÜN İLK AYLARI





Bugüne kadar 3 kez toplanan liderler önümüzdeki 3 ay içinde de sırasıyla Gelecek Partisi, İYİ Parti ve son olarak Saadet Partisi'nde buluşacak. Böylece tur, temmuz ayı sonunda tamamlanmış olacak. Ancak sonraki toplantılarda da aday isminin değil seçimin kazanılması durumunda adım adım yapılacakların açıklanacağı, adayla ilgili konunun da yavaş yavaş konuşulmaya başlanacağı ifade ediliyor. Parti kurmayları ismin belirlenip açıklanmasının en erken gelecek yıl şubat-mart ayını bulabileceğini ifade ediyor.