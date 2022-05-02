Samanyolu Haber /Gündem / Kulislerdeki son iddia: Muhalefetin adayını açıklayacağı tarih belli oldu /02 Mayıs 2022 18:45

Kulislerdeki son iddia: Muhalefetin adayını açıklayacağı tarih belli oldu

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve DEVA Partisi'nin kurduğu altılı masanın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konuşulurken ortaya dikkat çeken bir iddia atıldı.

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Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yaklaşılırken adayı henüz açıklanmayan muhalefetin hangi ismi açıklayacağı merak konusu oldu. Son dönemde çeşitli isimler ortaya atılırken muhalefet cephesi, seçim sath-ı mailine girilmediği sürece adayın açıklanmayacağı beyan ediyor. Ancak kulislerde altılı ittifakın cumhurbaşkanı adayının 2023'te açıklanacağı iddia ediliyor.

6'LI MASANIN GÖRÜŞMELERİ TAMAMLANINCA ADAYLIK KONUŞULACAK

Gazete Duvar'ın haberine göre, liderler ağustos ayından önce bu konuyu konuşmayacak. Parti kurmayları şu an liderlerin her ay bir siyasi parti genel başkanının ev sahipliğinde bir araya geldiğini hatırlatıyor ve "Bu tur tamamlanmadan adaylık konusunun ayrıntılarına girilmez" diyor.

EN ERKEN TARİH 2023'ÜN İLK AYLARI

Bugüne kadar 3 kez toplanan liderler önümüzdeki 3 ay içinde de sırasıyla Gelecek Partisi, İYİ Parti ve son olarak Saadet Partisi'nde buluşacak. Böylece tur, temmuz ayı sonunda tamamlanmış olacak. Ancak sonraki toplantılarda da aday isminin değil seçimin kazanılması durumunda adım adım yapılacakların açıklanacağı, adayla ilgili konunun da yavaş yavaş konuşulmaya başlanacağı ifade ediliyor. Parti kurmayları ismin belirlenip açıklanmasının en erken gelecek yıl şubat-mart ayını bulabileceğini ifade ediyor.
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