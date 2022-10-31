Fidan ve Akar dokunulmazlık zırhı için istifa edip milletvekili olmak istiyorlar

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Mayıs ayında yapılacağını ve Erdoğan’ın 3’üncü kez aday olup olamayacağı tartışmasının yaşanmayacağını ileri süren gazeteci Sedat Bozkurt, seçim sonuçlarından endişelenen MİT Başkanı Hakan Fidan, Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay milletvekili olmak istediklerini belirtti.





Deneyimli Ankara gazetecisi Sedat Bozkurt dikkat çeken bir kulis bilgisini paylaştı. Kısa Dalga’da ‘YSK’nın zor kararı’ başlıklı bir yazı kaleme alan Sedat Bozkurt, Erdoğan’ın 3’üncü kez aday olup olamayacağı tartışmasını sona erdirmek için dolayısıyla 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Mayıs ayına alınacağını kaydetti.





‘SEÇİM MAYIS AYINA ALINACAK’





Bozkurt, ‘‘Erdoğan’ın 3’üncü kez aday olup olamayacağı tartışması yaşanmayacak. Çünkü seçim Mayıs ayına alınacak. Bu eğilim açık görülüyor. TBMM başkanı dahil iktidarın tamamına göre, Erdoğan’ın zamanında yapılacak seçimlerde aday olmasının önünde engel yok. Oysa rafine hukukçuların tamamı da ‘aday olamaz’ diyor. İktidarın kendinden emin açıklamalarına karşın, hala hukuki olarak meseleyi değerlendirdiğinin de altını çizelim. Her zamanki gibi savunuyorlar ama emin değiller. Mesele YSK’nın önüne gider mi? Emin değilim. Giderse zor karar verecektir.’’ İfadelerini kullandı.





‘HAKAN FİDAN VE HULUSİ AKAR MİLLETVEKİLİ OLMAK İSTİYOR’





2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarından endişe eden MİT Başkanı Hakan Fidan, Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay milletvekili olmak istediklerini belirten Sedat Bozkurt şunları yazdı:





‘‘Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemindeyiz. Yürütme organını tek başına cumhurbaşkanı temsil ediyor. Bakanlar, milletvekili değil. Ama bazı bakanlar milletvekili olmak istiyor. Çünkü seçimler sonrasında oluşacak tablo sıkıntılı bir durum yaratabilir. Süleyman Soylu, Bekir Bozdağ, Hulusi Akar, Fuat Oktay’ı milletvekili listelerinde görme ihtimalimiz yüksek. MİT Başkanı Hakan Fidan’ı da.





Bakanlar aday olmak için istifa edecek mi?





Fidan’ın durumu net; istifa ederek aday olabilecek. Peki bakanlar ne yapacak? Bu soru AKP’nin de önünde duruyor ve ufak ufak bunu tartışmaya başladılar da. Anayasa ve yasaya göre “kamu görevi” yapanların milletvekili adayı olabilmeleri için istifa etmeleri gerekiyor. Önceki sistemde bakanlık siyasi bir görevdi kamu görevi değildi ve bu nedenle milletvekilleri de bakan olabiliyordu. Cumhurbaşkanlığı sistemine geçildikten sonra mesele muğlak kaldı. Üst düzey bürokrat olarak bakan yardımcıları sayılıyor ama bakanlar bu listede yoklar. Ve bakanlar siyasi partilere üye olabiliyorlar. Ama öte yandan siyasi bir görev yapan milletvekilleri, bürokrat ile biçimsel olarak aynı yöntemle atanan ve sorumluluğu da sadece atayan makama olan bakanlık görevine atanamıyorlar ya da istifa ederek bakan olabiliyorlar.





Milletvekilleri bakan olamazken bakanlar nasıl milletvekili adayı olabilecekler? Burada iktidarın yine o “faydacı” yaklaşımına tanıklık yaptım. Olabilirler diyerek işin içinden çıktılar. Ama bu mesele YSK’nın önüne kadar giderse karar vermekte zorlanacaktır. YSK, referandum ya da İstanbul yerel seçimlerinde olduğu gibi artık kolay kararlar verebilecek mi? Göreceğiz. Ayrıca milletvekili olmak isteyen bakanların durumunu da biraz uzun konuşmak lazım. Erdoğan “milletvekili olmak isteyen bakanlar istifa etsin” derse bize hayli yazı konusu çıkacaktır…’’