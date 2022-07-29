Kulislere sızdı! Erdoğan'dan seçimi kaybetmemek için tehlikeli plan

Ankara gazetecisi Orhan Uğuroğlu bugünkü köşe yazısında Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanı adayı olabilmesine ilişkin çok çarpıcı ifadeler kullanarak Erdoğan’ın tehlikeli planından bahsetti.





ERDOĞAN İÇİN TEK YOL VAR

Orhan Uğuroğlu, zamanında yapılması halinde seçimlerin 18 Haziran 2023 olduğunu hatırlatarak, “A) Erdoğan YSK'dan, "Aday olursunuz" tüyosu alırsa erken seçim olmaz. B) Erdoğan YSK'dan, "Aday olamazsınız" tüyosu alırsa erken seçim için muhalefete muhtaç olur. Ben "A" şıkkını asla mümkün görmüyor yüksek hakim YSK üyelerinin anayasa hükmünü uygulayacaklarına inanıyorum. "B" şıkkına göre şunu da ortaya koyalım. AKP + MHP + BBP'nin Meclis'teki oy sayısı: 335 Anayasaya göre "Erken Seçim" kararı için gerekli oy sayısı: 360 O halde Erdoğan için tek yol var muhalefet ile anlaşmak. 6 Bağımsız yetmiyor. Bu durumda Erdoğan muhalefet liderlerine başvurarak diyecek ki? Haydi 14 Mayıs'ta Meclis'te erken seçim kararı alalım… Bu öneriye destek verecek oy sayısı olan hangi parti var? Meclis'teki diğer partilerin oyları yetmediğinden 3 partinin kapısını çalabilir Erdoğan: CHP: Kemal Kılıçdaroğlu - 134 oy. İYİ Parti: Meral Akşener - 37 oy. HDP: Mithat Sancar ve Pervin Buldan - 56 oy. Diğer partilerin oyları yetmediğinden 3 partinin kapısını çalabilir Erdoğan.” ifadelerini kullandı.





ERDOĞAN MİLLETVEKİLİ TRANSFER PAZARINI AÇABİLİR

Orhan Uğuroğlu devamında şöyle yazdı:





“Peki, 18 Haziran yerine 14 Mayıs'ta yani sadece bir ay önce sırf Erdoğan aday olabilsin diye; Hangi parti onay verir? Bence Erdoğan muhalefet liderlerinden gerekli desteği bulamaz ki bu durumda; "Güneş Motel" uygulamasını devreye sokabilir. Yani Milletvekili transfer pazarını açabilir Erdoğan…”





“ERDOĞAN SAVAŞ ÇIKARIP SEÇİMİ BİR YIL ERTELER”





Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu son günlerde artan kulis bilgisine de paylaştı. Uğuroğlu, “Erdoğan savaş çıkarıp seçimi bir yıl erteler… Yapar mı? Eğer seçimi kaybedeceğini görürse kaybetmemek için Erdoğan her şey yapabilir… Çünkü muhalefet liderleri hesap sorma konusunda kararlılar…” diye yazdı.