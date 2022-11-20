Samanyolu Haber /Gündem / Mehmet Şimşek, DEVA yolunda mı? /20 Kasım 2022 11:26

Mehmet Şimşek, DEVA yolunda mı?

Eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Mehmet Emin Ekmen'in oğlunun düğünde şahitlik yaptı. Gelişme, kulisleri hareketlendirdi.

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Bir dönem AKP'de siyaset yapmış ve halen yapmakta olan isimler, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen’in oğlu Bedirhan Ekmen'in nikah töreninde bir araya geldi. 

T24'te yer alan habere göre eski TBMM Başkanları Bülent Arınç ve Cemil Çiçek ile AKP'li eski bakanlar Hüseyin Çelik ve Mehmet Şimşek nikaha katılıp DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile birlikte şahitlik yaptı.

Şimşek ile Babacan'ın birlikte nikah şahitliği yapmalarının "Şimşek DEVA Partisi yolunda mı?" şeklindeki kulis bilgilerinin ardından gelmesi dikkati çekti.
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