Samanyolu Haber /Medya / Kullanma süresi dolunca... /20 Ekim 2019 19:42

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"Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) kurduğu medya havuzunun amiral gemisi" diye nitelenen Sabah gazetesinde genel yayın yönetmeni Erdal Şafak bir aylık izne çıkarıldı.

SHABER3.COM

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ağabeyi Serhat Albayrak tarafından yönetilen Sabah gazetesinde bir ismin daha bileti kesildi.

"Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) kurduğu medya havuzunun amiral gemisi" diye nitelenen Sabah gazetesinde genel yayın yönetmeni Erdal Şafak, bir aylık izne çıkarıldı. 

Şafak’ın izin dönüşü gazete ile yollarını ayıracağı öğrenildi. Köşe yazarı Haşmet Babaoğlu'nun ya da Sabah'ın Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun Şafak'ın yerine yayın yönetmeni olabileceği belirtiliyor.
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