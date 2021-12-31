Külliye bu adisyonu konuşuyor: Yiğit Bulut yediği 12 binlik yemeği THY mi ödetti?

Odatv’deki “Külliye bu adisyonu konuşuyor” başlıklı yazısında Hürrem Elmasçı, Erdoğan’ın danışmalarından birinin Boğaz’da yediği yemeğin faturasını paylaştı.

Elmasçı’nın, verdiği ipuçları Yiğit Bulut’u işaret ediyor.

Sosyal medyada da gündem olan adisyonu kimin ödediği merak konusu. Sosyal medya fenomeni Dahi Bilal isimli hesap kullanıcısı Bulut’un hesabı yönetim kurulu üyesi olduğu Türk Hava Yolları’na (THY) ödettiğini iddia etti.

Hürrem Elmasçı’nın yazısı şöyle:





Vallahi pes…





Gözlerimle görsem inanmam dedim de “adisyon”u yolladı benim ortanca torun!





Ayıptır, günahtır…





Şu yoklukta, şu dar zamanlarında ülkenin, evine ekmek götüremeyen onca insan varken bir akşam yemeğine 12.000 TL vermek nedir Allah aşkına?





Bu savurganlık, bu israf vallahi kusura bakmayın bu düpedüz görgüsüzlük…





Ayol “Külliye” bile yemekli toplantıları filan iptal etti birer birer…





Ya bu başdanışmanın ettiği nedir?





RUSLARIN LOKANTASI NOVİKOV

Novikov pek meşhurdur kuzum…





Dubai’de Londra’da da lokantaları vardır, dünyada bilinir sevilir…





Asya mutfağı bildiğim Kuruçeşme’deki.





Eşsiz bir Boğaz manzarası vardır, ilk şubeyi Bodrum Yalıkavak’ta açmışlardı yanlış hatırlamıyorsam…





E, pahalıdır da doğal olarak lakin kalitedir…





KÜSKÜNLERDEN MİDİR

Uzatmayayım canım müşterileri de ona göredir…





İşadamları, holding sahipleri, cemiyetin seçkinlerinin uğrak yeridir.





Bu da…





Küskün müdür bilemedim ki, kendini sosyetik restoranlara atması bu sebepten midir?





RÜZGAR NEREDEN ESERSE ÖYLEYDİ

Siz onu pek yakından tanırsınız canım; neler kimler olmadı ki vakti zamanında…





Bir öyle bir böyle, rüzgar nereden eserse öyleydi anlayacağınız!





Finansçıydı, ekonomist oldu, sunucuydu, köşe yazarlığı yaptı her bir şey oldu zamanında.





En son Cumhurbaşkanı başdanışmanı da oldu vallahi.





Ülkeyi kurtaracaktı bir vakitler hani…





TV ekranlarının vazgeçilmeziydi…





Gene de olmadı ya çocuklar, olmadı mı olmuyor işte…





Sonunu getiremedi…





BİR DÖNEM ALTIN ÇOCUKTU

Bir dönem Cumhurbaşkanının gözdesiydi hatta, altın çocuktu lakin gözden düştü.





Artık ne oldu niye kızdırdı beyefendiyi bilmem, bilirim de bilmem.





O da bekledi biraz, sonra aracılar koydu filan, yeniden gözüne girmeye çalıştı ama olmadı olmadı canım.





“Nuh” dedi “Peygamber” demedi Erdoğan, ne gözünün yaşına ne de yüzüne bakmadı bir daha…





KÜLLİYE’NİN YOLLARINI UNUTTU

Bu da… Bir vakit sonra, Ankara’nın, Külliye’nin yollarını da unuttu; İstanbul’da ofisindeydi genellikle…





Maaşları almayı unutmadı tabi, unutur mu hiç, e, para işlerinden anlar ne de olsa!





Arada hep hatırlattı kendini arada demeçler verdi medyadaki arkadaşlarından ricacı olup filan…





Neden derseniz?





Bir büyük hayali vardı; yakın zamanda hayalindeki o koltuğu da başkasına kaptırıverince bunalıma mı girdi bilemedim ki?





Kendini İstanbul’un lüx restoranlara attı zaar acısını unutmak için…





Şimdi de…





Sosyeteye mi girmeye hevesli nedir?