Külliye(!)nin üstü Saray altı hastaneymiş

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sağlığına ilişkin iddiaları köşesine taşıdı.



Balbay yazısında, "Ankara’da kapalı kapılar ardında konuşulanların başında Erdoğan’ın sağlığı geliyor. Doğrusu bu kulis dedikodu yıllardır var. Kabaca 10 yıldır, “Erdoğan’ın altı ay sonrası belli değil” cümlesi kuruluyor. Demek ki 20 kez “altı ay” geçmiş!" ifadelerini kullandı.



Mustafa Balbay'ın "Erdoğan’ın sağlığı!" başlıklı yazısı şöyle oldu:



Ankara’da kapalı kapılar ardında konuşulanların başında Erdoğan’ın sağlığı geliyor. Doğrusu bu kulis dedikodu yıllardır var. Kabaca 10 yıldır, “Erdoğan’ın altı ay sonrası belli değil” cümlesi kuruluyor. Demek ki 20 kez “altı ay” geçmiş!



Biz öncelikle dileğimizi paylaşalım:



Erdoğan’a uzun ve sağlıklı bir ömür diliyoruz. Böylece Türkiye’nin demokratik gelişimine, sağlıklı iktidar değişimine tanıklık etmesini diliyoruz. Muhalefetin tadına varmasını, deneyimlerini paylaşmasını arzu ediyoruz.



İkinci olarak vurgulamak istediğimiz şu ki: Demokratik kuralları, gelenekleri yerleşmiş bütün ülkelerde devleti yönetenlerin sağlığı, toplumu, dolayısıyla medyayı ilgilendirir.



Örneğin ABD’de devlet başkanları her yıl sağlık durumlarını resmen bildirmek durumundalar.



Türkiye’de bu ciddi bir tartışma konusu.



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1999 seçimleri sürecinde dönemin başbakanı Bülent Ecevit’in sağlığında ciddi bir bozulmanın olduğu dikkat çekiyordu. Gazeteciler hastalığıyla ilgili net bilgiye ulaşmadığı için dile getirmekte zorlanıyordu. Cumhuriyet yazarı Cüneyt Arcayürek, seçim kampanyası sürecindeki yazısında, durumu anımsatıp nedenini sordu. O gün Fikret Bila, Sedat Ergin, Murat Yetkin, Bilal Çetin, gazetelerin Ankara temsilcileri, Ecevit’le Antalya mitingine gidecektik. Sabah Esenboğa Havalimanı’nda hışımla yanımıza gelen Ecevit, bana döndü, dedi ki:



“Sayın Balbay, bir dahaki geziye doktor Cüneyt Arcayürek de gelsin!”



Yanıt beklemeden uçağa geçti. Antalya mitinginde bir bölümü sağlığına ayırdı. Kürsüden şöyle seslendi:



“Benim sağlığımdan söz edenler bin yıl yaşasın…”



Dönemin İzmir Belediye Başkanı Ahmet Piriştina’nın şöyle dediğini anımsıyorum:



“Ecevit’in sağlıklı görünmesi o kadar önemli ki nezle olsa beş puan kaybederiz…”



Bugüne gelirsek…



Erdoğan, sağlığı ile ilgili iddialara raporlu ya da demeçli bir yanıt vermek yerine basketbol oynamayı tercih etti.



Top da öğrenmiş Türkiye’nin düzenini, kime gideceğini biliyor…



Her neyse…



Konu, dış basının da ayrıca gündeminde. Foreign Policy (FP) köşe yazarı Steven Cook, konuyu ayrıntılı ve senaryolu şekilde kaleme aldı. Cook, şöyle yazıyor:



“Anıtkabir’de yürümekte zorlandığı ve ayaklarını sürüdüğü görülüyor…”



Burada, Erdoğan belki de Anıtkabir’e çok da gitmek istemediği için ayakları geri geri gidiyordur gibi bir yaklaşımla konuyu sulandırmanın hiç gereği yok. Ancak görünen yürüyüş kılavuz istemez, deyip devam edelim.



Doktor Cook, Erdoğan’ı pek çok videoda zorlanarak yürürken gördüğünü yazıyor. Ardından senaryolara geçiriyor:



- AKP içinde Hulusi Akar, Hakan Fidan, Süleyman Soylu seçenek olarak konuşuluyor… Akşener, Yavaş, İmamoğlu da seçimi kazanabilir…



Öyle anlaşıyor ki Dr. Cook, çok derin bir araştırma yapmamış, siyasetin nabzını şöyle bir tutup gözle muayene etmiş.



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İş bu aşamaya geldi mi konuşulanların önünü almak zordur.



Dünyanın öteki ülkelerinden örnekler bir yana bizim ülkemizde de böyledir.



Konuşanlar o ki külliyenin üstü Saray altı hastane!



Erdoğan’ın sağlığı ile ilgili de bin devadan seçenek getirdiği zaten biliniyor.



Biz dileğimizi yineleyelim; ülkemizin demokrasisi de Erdoğan’ın sağlığı da iyi olsun!



Erdoğan, böylesi yazıların altında bir şey aramamalı. Liderlerin sağlığı ülkeler için önemlidir. Eğer sağlığı üzerinden bir kumpasvari girişim olabileceğini düşünüyorsa, onu da iktidarının karşısında olan siyasi rakiplerinden beklememeli. Kendi çevresine iyi bakmalı.



Örnek; 7 Şubat 2012…



O gün Başbakan Erdoğan ciddi bir sağlık mesaisine girecekken dönemin Başbakanlık MİT Müsteşarı ifadeye çağrılıyordu!



Erdoğan’a sağlıklı bir ömür diliyoruz…



Ülkemizin yönetiminde bütün güzellikleri görmesini diliyoruz…