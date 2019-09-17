Samanyolu Haber /Gündem / Kulp Belediyesi'ne kayyım atandı /17 Eylül 2019 09:16

Kulp Belediyesi'ne kayyım atandı

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde 7 kişinin öldüğü patlamayla ilgili tutuklanan HDP’li Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş’ın yerine Kulp Kaymakamı Mustafa Gözlet kayyım olarak atandı.

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Yapılan açıklamada; "Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih TAŞ, 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' ve 'Terör Örgütü Propagandası Yapmak' suçları kapsamında hakkında devam eden (5) ayrı soruşturma ve (1) kovuşturma ile 12.09.2019 tarihinde Ağaçkorur Mahallesinde 7 Vatandaşımızın Şehit olması ile sonuçlanan hain terör saldırısı üzerine Kulp Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Devletin Birliğini ve Bütünlüğünü Bozma' suçlarını esas olarak başlattığı soruşturma sürecinde Kulp Sulh Ceza Hâkimliği'nin 16.09.2019 tarihli kararı ile tutuklanmış olması göz önünde bulundurularak Anayasanın 127 nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47 nci maddelerine istinaden Bakanlığımızın 16.09.2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığımız tarafından görevinden uzaklaştırılmış; Belediye Kanunu'nun 45 inci maddesi uyarınca yine Belediye Kanunu'nun 46 ncı maddesi kapsamında Kulp Kaymakamı Mustafa GÖZLET Kulp Belediye Başkan Vekili olarak Valiliğimizce görevlendirilmiştir" denildi.
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