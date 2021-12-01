Maaşı tam 212 bin 590 TL, Peki kim bu Nadir Alparslan?









Yavuzyılmaz’ın açıklamalarına göre Alpaslan Kuveyt Türk Yönetim Kurulu üyesi olarak aldığı 97 bin 759 TL’lik maaş ise dolar bazlı. Bu durumda dolar artıkça Alpaslan’ın maaşı da artıyor. Yavuzyılmaz’ın açıkladığı sayılara göre Alpaslan Bakan Yardımcısı olark 30 bin 275 TL, Kuveyt Türk Yönetim Kurulu ücreti olarak 97 bin 759 TL (Dolar endeksli) ve Kuveyt Türk Yönetim Kurulu kar payı olark ise 84 bin 556 TL maaş alıyor. Aplaslan’ın aylık geliri ise toplam 212 bin 590 TL.









Yavuzyılmaz, Alpaslan’ın maaş kalemlerinin bulunduğu belgeleri Twitter hesabından açıkladı.Yavuzyılmaz, Alpaslan’ın 3 farklı maaş aldığını belirten belgeleri paylaştı.