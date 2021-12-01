Samanyolu Haber /Gündem / Maaşı tam 212 bin 590 TL, Peki kim bu Nadir Alparslan? /01 Aralık 2021 13:27

Maaşı tam 212 bin 590 TL, Peki kim bu Nadir Alparslan?

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Kültür ve Turizm Bakan Yardıcısı Nadir Alpaslan’ın güncel maaş tutarı toplam 212 bin 590 TL olduğunu açıkladı.

Maaşı tam 212 bin 590 TL, Peki kim bu Nadir Alparslan?

Yavuzyılmaz, Alpaslan’ın maaş kalemlerinin bulunduğu belgeleri Twitter hesabından açıkladı.

Yavuzyılmaz, Alpaslan’ın 3 farklı maaş aldığını belirten belgeleri paylaştı.



Yavuzyılmaz’ın açıklamalarına göre Alpaslan Kuveyt Türk Yönetim Kurulu üyesi olarak aldığı 97 bin 759 TL’lik maaş ise dolar bazlı. Bu durumda dolar artıkça Alpaslan’ın maaşı da artıyor. Yavuzyılmaz’ın açıkladığı sayılara göre Alpaslan Bakan Yardımcısı olark 30 bin 275 TL, Kuveyt Türk Yönetim Kurulu ücreti olarak 97 bin 759 TL (Dolar endeksli) ve Kuveyt Türk Yönetim Kurulu kar payı olark ise 84 bin 556 TL maaş alıyor. Aplaslan’ın aylık geliri ise toplam 212 bin 590 TL.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Maaşı tam 212 bin 590 TL, Peki kim bu Nadir Alparslan? Sonraki Haber >>

La Palma'daki kabus şiddetini artırdı

La Palma'daki kabus şiddetini artırdı

Maaşı tam 212 bin 590 TL, Peki kim bu Nadir Alparslan?

Maaşı tam 212 bin 590 TL, Peki kim bu Nadir Alparslan?

Meriç’i geçip mahsur kalan 17 Gülenist sığınmacı donmamak için acil yardım istedi

Meriç’i geçip mahsur kalan 17 Gülenist sığınmacı donmamak için acil yardım istedi

Meral Akşener'den Bahçeli'ye: Asıl milletin nefesi sizin ensenizde, kaçış yok

Meral Akşener'den Bahçeli'ye: Asıl milletin nefesi sizin ensenizde, kaçış yok

Kaldırımda yürüyen kadına yumruklu saldırı

Kaldırımda yürüyen kadına yumruklu saldırı

Erdoğan ekonomiyi bilmiyor

Erdoğan ekonomiyi bilmiyor

Promter'ı okumayı beceremeyen Bahçeli'nin traji komik halleri

Promter'ı okumayı beceremeyen Bahçeli'nin traji komik halleri

İşte, İngiliz F-35'inin uçak gemisinden 'düşme anı'

İşte, İngiliz F-35'inin uçak gemisinden 'düşme anı'

Devlet Bahçeli Mansur Yavaş'ı tehdit etti

Devlet Bahçeli Mansur Yavaş'ı tehdit etti

Enes Kanter ABD vatandaşı oldu, soyadına ‘Freedom’ ekledi

Enes Kanter ABD vatandaşı oldu, soyadına ‘Freedom’ ekledi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:10:52