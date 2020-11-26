Kültür ve Turizm Bakanlığına işkenceci daire başkanı: Elif Sümercan

İşkence yapan ve işkenceye göz yumanların kimlikleri birer birer ifşa oluyor. Merkezi ABD’de bulunan insan hakları kurumu Advocates of Silenced Turkey (AST), “Türkiye’deki İşkenceciler” başlıklı bir rapor yayınladı. Bülent Ceyhan’ın hazırladığı raporda 48 işkencecinin yaptıkları, tanıkların ve belgelerin ışığında gözler önüne seriliyor.





“YETER ARTIK ELİF”

Raporda, bugüne kadar adı deşifre olmamış bazı işkencecilerin isimlerine de yer veriliyor. Özellikle 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sonrası subay ve astsubaylara işkence yapan kişilerin kimliği deşifre ediliyor. General Akın Öztürk’e yoğun işkence yapan, artık meslektaşlarının da dayanamayıp ‘yeter artık Elif’ dedikleri kişinin TEM Şube Amir Yardımcısı Elif Sümercan olduğu bilgisi veriliyor.





15 Temmuz sonrası gözaltında en ağır işkence gören isimlerden biri de eski Eski Hava Kuvvetleri Komutanı ve Yüksek Askeri Şura üyesi Orgeneral Akın Öztürk’tü. Kulağı kesik ve darp edilmiş şekilde devletin resmi haber ajansı Anadolu Ajansı ve resmi televizyon kanalı TRT’de görüntüleri yayınlanan Öztürk’ün gördüğü işkenceleri özellikle o sırada gözaltında bulunan görgü tanıkları detaylı bir şekilde basın yayın kuruluşlarına anlatmıştı.



