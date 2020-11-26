Kültür ve Turizm Bakanlığına işkenceci daire başkanı: Elif Sümercan

İşkence yapan ve işkenceye göz yumanların kimlikleri birer birer ifşa oluyor. Merkezi ABD’de bulunan insan hakları kurumu Advocates of Silenced Turkey (AST), “Türkiye’deki İşkenceciler” başlıklı bir rapor yayınladı. Bülent Ceyhan’ın hazırladığı raporda 48 işkencecinin yaptıkları, tanıkların ve belgelerin ışığında gözler önüne seriliyor.
“YETER ARTIK ELİF”
Raporda, bugüne kadar adı deşifre olmamış bazı işkencecilerin isimlerine de yer veriliyor. Özellikle 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sonrası subay ve astsubaylara işkence yapan kişilerin kimliği deşifre ediliyor. General Akın Öztürk’e yoğun işkence yapan, artık meslektaşlarının da dayanamayıp ‘yeter artık Elif’ dedikleri kişinin TEM Şube Amir Yardımcısı Elif Sümercan olduğu bilgisi veriliyor.
15 Temmuz sonrası gözaltında en ağır işkence gören isimlerden biri de eski Eski Hava Kuvvetleri Komutanı ve Yüksek Askeri Şura üyesi Orgeneral Akın Öztürk’tü. Kulağı kesik ve darp edilmiş şekilde devletin resmi haber ajansı Anadolu Ajansı ve resmi televizyon kanalı TRT’de görüntüleri yayınlanan Öztürk’ün gördüğü işkenceleri özellikle o sırada gözaltında bulunan görgü tanıkları detaylı bir şekilde basın yayın kuruluşlarına anlatmıştı.
EŞİ, OLAYLI ABD GEZİSİNDE SİVİLLERİ DARP EDEN KORUMALARDAN BİRİ
Elif Sümercan ile ilgili raporda bir başka bilgi de dikkat çekiyor. Sümercan’ın eşi Mustafa Murat Sümercan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olaylı ABD ziyareti sırasında sivilleri darp eden polislerden biri. ABD’de hakkında yakalama kararı çıkarılan Mustafa Murat Sümercan arananlar listesinde.
KULAK KESEN POLİS MEMURU
Akın Öztürk’e işkence yaptığı belirlenen bir diğer isim de kendisini Hakan Öztunç olarak tanıtan polis memuru. Yüzbaşı Hakan Güler 2 Ocak 2018 tarihinde yargılandığı mahkemede verdiği ifadesinde şöyle demişti: “TEM’de şahit olduğum bir vakayı arz ediyorum. Hakan Öztunç adında bir polis memuru kendisi bağırıyordu ben Hakan Öztunç diye. Orgeneral Akın Öztürk’e işkence yapıyordu. Akın Öztürk’ün kulağını kesti.”
İşkenceciler listesinde sadece güvenlik görevlileri bulunmuyor. İşkencecileri koruyan, eylemlerini örtbas eden, işkence suçunu öven ve teşvik eden doktorlar, yargı mensupları, hükümet yetkilileri, siyasetçiler, gazeteciler ve hatta işkenceye katılan sivil şahıslar da listeleniyor.
GÖREVLERİNE DEVAM EDEN İŞKENCECİLER
Rapor ayrıca haklarında soruşturma ya da dava açılan işkencecilerin cezasızlıkla, hatta terfilerle nasıl ödüllendirildiklerini ve görevlerine nasıl devam ettiklerini ortaya koyuyor. Murat Konuş isimli bir zanlıyı gözaltında öldüren ve 9 Temmuz 2019’da İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ‘işkence ile adam öldürmek’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılan Emniyet Müdürü Oktay Kapsız, tutuklanmadığı gibi halen görevine Muğla Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde devam ediyor.
İŞKENCE GÖRENLERE BİR ÇAĞRI
Raporda işkence görenlere de bir çağrıda bulunuluyor. Eğer Türkiye’de işkence gördüyseniz ve yaşadıklarınızın uluslararası raporlara girmesini istiyorsanız [email protected]’a mail göndererek başvuru yapabilirsiniz.