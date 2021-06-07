Samanyolu Haber /Gündem / Külünk 'günah işleme özgürlüğü'ne mi sığınacak? /07 Haziran 2021 13:00

Külünk 'günah işleme özgürlüğü'ne mi sığınacak?

Sedat Peker'in 'çanta çanta para verdiğini' açıkladığı AKP'li Metin Külünk yeniden gündemde. Külünk'ün '17-25 Aralık' süreciyle ilgili yaptığı "insanların günah işleme özgürlüğü" değerlendirmesi yeniden tartışılıyor.

Külünk 'günah işleme özgürlüğü'ne mi sığınacak?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in "çanta çanta para verdiğini" açıkladığı AKP'li Metin Külünk'ün '17-25 Aralık' süreciyle ilgili yaptığı "insanların günah işleme özgürlüğü" değerlendirmesi yeniden gündem oldu.

Habertürk'te Balçiçek İlter'in konuğu olan Metin Külünk, "İnsanların günah işleme özgürlüğüne müdahale edilmiştir. Siyasilerin yolsuzluğu günah işleme özgürlüğüdür. Bunu ortaya çıkarmamalıyız. 17 Aralık operasyonu Allah'ın hududuna müdahaledir" açıklaması yapmıştı.

Sedat Peker'den 'her ay 10 bin dolar alan siyasetçi' olduğu iddia edilen AKP'li Külünk'ün bu açıklamaları yeniden gündeme oturdu.

"ÇANTA ÇANTA PARA VERDİM"

Peker'in ilk kez isim vererek "çanta çanta para verdiğini" açıkladığı AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Metin Külünk, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yakın isimler arasında yer alıyor.

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Külünk 'günah işleme özgürlüğü'ne mi sığınacak?

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