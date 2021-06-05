Külünk ve Almanyalı Osmanlılar: ‘Erdoğan’ın Almanya’daki adamı’

AKP’li Metin Külünk adı Sedat Peker’in üçüncü videosunda anlattığı bir olayla bağlantılı olarak gündeme geldi. O videoda Peker, AKP’li bir milletvekilinin ricası üzerinde eski bir AKP’li vekili karakolda dövdürttüğünü iddia etti. Orada dövdürülen eski vekil olarak adı geçen Feyzi İşbaşaran yaptığı bir açıklamada, kendisini dövdüren kişinin Metin Külünk olup olmadığını sordu. Elmas Topçu’nun DW Türkçe‘de yayınlanan haberi şöyle:







KÜLÜNK’ÜN ALMANYA’DA SUÇ ÖRGÜTLERİYLE BAĞLANTILARI





Kamuoyunun karakolda adam dövdürme olayının azmettiricisi olarak Külünk adına odaklanmasının nedeni Peker’in videosunda verdiği ipuçlarıydı. Peker, o videoda “O milletvekilinin ismini söylemeyeyim, iyi bir dostumuz, hemşehrimiz. Onu da pasifize etmişlerdi, şimdi tekrardan MKYK’ya aldılar” demişti.





Böylece Sedat Peker videolarıyla yeniden öne çıkan Metin Külünk adı organize suç örgütü bağlantılarıyla tekrar gündeme geldi. Külünk’ün organize suç çeteleriyle yakın bağ içinde olduğuna dair iddialar daha önce de Almanya’da da ortaya atıldı.





ALMANYALI OSMANLILAR SUÇ ÖRGÜTÜ





24, 25, 26’ncı dönem AKP milletvekilliği yapan Metin Külünk, uzun süre Almanya’daki Türkiye kökenlilerin yakından tanıdığı bir isimdi. Geçen yıllarda adı hemen hemen haftada birkaç günü Almanya’da bir etkinlikte, toplantıda veya AKP’nin lobi kuruluşu olarak nitelenen şimdiki adıyla Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) önceki adıyla Avrupa Türk Demokratlar Birliği (UETD) teşkilatlarında ziyaret veya faaliyetlerde geçiyordu.





‘ERDOĞAN’IN ALMANYA’DAKİ TÜRKLERDEN SORUMLU ADAMI’







Onun için “Erdoğan’ın Almanya’daki Türklerden sorumlu adamı” yorumları yapılıyordu. Tam da bu bağlantıları AKP’li vekil Külünk’ü daha sonra Almanya’da başını ağrıtan ve ülkeden ayağının kesilmesine neden olan olaya sürükledi. Nitekim Alman medyasında 2017’nin sonu ve 2018’in ilk aylarında yayınlanan haberlerde Külünk’ün Almanyalı Osmanlılar olarak bilinen organize suç çetesi ile yakın ilişkiler içinde olduğu, örgütün Külünk ile UETD’nin eski bir yöneticisi üzerinden bağlantıya geçtiği iddia edildi.





Bu iddianın ortaya atılması, Stuttgarter Nachrichten, ZDF ve Der Spiegel’in yayınladıkları, soruşturması tamamlanan ve iddianamesi kabul edilen Almanyalı Osmanlılar davası hakkındaki haberlerle oldu. Hessen Emniyet Teşkilatı’nın gizli dinleme ve takibat protokollerine dayandırdıkları haberlerde de Metin Külünk’ün adı geçti.





METİN KÜLÜNK- ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ





O protokollere göre, polis soruşturma kapsamında yaptığı telefon dinlemelerinden birinde Metin Külünk’ün bir görüşmesine denk geldi. Görüşmede telefonun diğer ucundaki kişi ise Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dı. Polis dinlemesine takılan 1 Haziran 2016 tarihli o konuşmada Külünk’ün, Federal Meclis tarafından kabul edilen Ermeni Soykırımı tasarısına karşı yeni bir gösteri hakkında Erdoğan ile konuştuğu rapor edildi.





‘ALMANYA’DAKİ AKP TARAFTARLARININ SİLAHLANMASI’





Kayda geçen bir başka konuşma da AKP’nin Almanya’daki lobi kuruluşu diye nitelenen eski adıyla UETD yeni adıyla UID adlı kuruluşun o dönem Ren-Neckar Bölge Teşkilatı Başkanı Yılmaz İlkay A. ile Metin Külünk arasında geçiyor. Polis kayıtlarına göre, görüşmede A., Almanya’daki AKP taraftarlarının silahlanmasını talep ederken, Külünk ise Almanya’da Kürtlerin kafalarına sopalarla vurulup dövülmesini, bunun görüntülenmesini ve görüntülerin de Türk hükümetine aktarılarak, muhaliflerin korkutulmasında kullanılmasını istiyor.





‘YENİ OSMANLILAR TÜRKİYE’NİN ALMANYA’DAKİ DAYAKÇILARI’





İddianameye temel teşkil eden bu dinleme kayıtlarını rapor eden bir memurun, “Almanyalı Osmanlılar Ankara ile yoğun bağlantı içinde. Söz konusu grup Türkiye’nin Almanya’daki dayakçıları” diye not düşüyor.