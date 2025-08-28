Samanyolu Haber /Gündem / Kulüp başkanına kafede infaz! /28 Ağustos 2025 12:46

Kulüp başkanına kafede infaz!

İstanbul Çekmeköy'de bir kafede oturan Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Olay anına ait görüntüler ortaya çıktı.

SHABER3.COM

Olay, saat 21.00 sıralarında Güngören Mahallesi Tolgahan Sokak'taki bir kafede meydana geldi.

Kafede oturan Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi.

HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekibinin kontrollerinde başından vurularak ağır yaralandığı anlaşılan Tuncay Meriç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Meriç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

"HİÇBİR DİYALOG OLMADI"
Olayı gören Bekir Kaya, "Ben arkadaşlarımla kafede oturuyordum. Lavaboya kalktım. Olayın olduğu kafede maç özeti izleniyordu. Ben de ona dalmıştım. Tartışma olmadı. Hiçbir diyalog olmadı. Bir anda genç orta yaşlarda bir çocuk yanındaki kişiye silah doğrultarak sıktı. O anda herkes kaçıştığı için ben de görmedim. Ben de yere yattım" dedi.
