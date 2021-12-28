Samanyolu Haber /Spor / Kulüp başkanına verilen ceza belli oldu /28 Aralık 2021 22:12

Kulüp başkanına verilen ceza belli oldu

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) yetkililerince açıklanan ceza kararlarında Karagümrük futbolcusu Caner Erkin'e 3 maç ceza verildiği belirtilirken, Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'e de 57.500 TL para cezası ve 75 gün hak mahrumiyeti cezası verildiği belirtildi.

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararlarını açıkladı.

Karagümrük futbolcusu Caner Erkin'e 3 maç ceza verildiği belirtilirken, Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'e de 57.500 TL para cezası ve 75 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

NE OLMUŞTU?

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 2-2 sona eren Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Yukatel Kayserispor maçının ardından Yeni Malatyaspor Başkanı Gevrek, sahaya girerek maçın hakemi Hüseyin Göçek'e saldırı girişiminde bulunmuş, futbolcular fiziki müdahale olmadan araya girmişlerdi.
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