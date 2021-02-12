Samanyolu Haber /Spor / Kulüpler bazında dünya şampiyonu belli oldu /12 Şubat 2021 00:22

Kulüpler bazında dünya şampiyonu belli oldu

2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonunu belirlemek için son UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern Münih ile son Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu Şampiyonlar Ligi şampiyonu Tigres Katar'da karşı karşıya geldi.

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2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Meksika temsilcisi Tigres'i 1-0 mağlup eden Alman ekibi Bayern Münih, şampiyon oldu.

Katar'da düzenlenen 17. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın finalinde, UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern Münih ile Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Şampiyonlar Ligi'nin kazananı Tigres karşılaştı.

Jerome Boateng'in kişisel gerekçelerle, Thomas Müller'in ise yeni tip corona virüse (Covid-19) yakalanması nedeniyle kadroda yer alamadığı Bayern Münih, 59. dakikada Benjamin Pavard'ın attığı golle 1-0 galip geldi. 

Bu sonuçla Bayern Münih, 2013 yılının ardından ikinci kez FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın sahibi oldu. 

Alman ekibi; UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, Almanya Süper Kupa, Bundesliga ve Almanya Kupası'nın ardından bu turnuvadan da zaferle ayrılarak bir sezonu 6 kupayla kapattı.
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