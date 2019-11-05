Samanyolu Haber /Spor / Kulüpler Birliği’nin yeni başkanı belli oldu /05 Kasım 2019 19:09

Kulüpler Birliği’nin yeni başkanı belli oldu

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın görevinden ayrılmasından dolayı Kulüpler Birliği Vakfında olağanüstü genel kurula gidildi.

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Vakfın Maslak'taki merkezinde gerçekleştirilen genel kurulun divan başkanlığını İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ yaptı. Seçime tek aday olarak giren Mehmet Sepil, oy birliğiyle başkanlığa seçildi. 

Başkan yardımcılıklarına ise Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ve Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu getirildi. Özel işleri nedeniyle yurt dışında bulunan Mehmet Sepil toplantıya katılmadı. 

Galatasaray Kulübü Başkanı Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yaklaşık bir yıl sonra Kulüpler Birliği Vakfının toplantısına katıldı. Cengiz, geçen sezonun ilk yarısında Kulüpler Birliği Vakfının yaptığı açıklamadan dolayı toplantılara katılmama kararı almıştı.

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