Kulüpler Birliği'nden flaş hakem kararı

Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 14 kulübün yaptığı toplantı sonrası açıklama yaptı. Ağaoğlu, toplantıyı katılan 14 kulübün ilk yarının son 6 haftasında hakemler hakkında konuşmama kararı aldıklarını duyurdu.





Genişletilmiş Kulüpler Birliği toplantısı düzenlediklerini söyleyen Ahmet Ağaoğlu, "Bazı kulüpler mazeretlerinden dolayı katılamadı. Birinci gündem maddemiz naklen yayın ihalesiydi. Onunla alakalı olarak kulüpler bilgilendirildi. Yol haritası belirlendi" dedi.





MHK konusunda ise Ağaoğlu, "Hala bu konuda bir takım spekülasyonlar var. Yeni MHK'nın oluşmasında 4 büyük kulübün isimleri belirlediği yönünde. Ne kurulun ne de MHK'nın belirlenmesinde Kulüpler Birliği'nin ve 4 büyük kulübün hiçbir dahli olmamıştır. Yeni MHK Başkanının atanmasından yarım saat öncesi TFF başkanı Nihat Özdemir atanmayı bana bildirdiler. Henüz kulüp başkanlarına bunu aktaramadan TFF'nin atanması internet sitesinde açıklandı. Geçen hafta da toplantıdan çıktıktan sonra da bunu açıkladım" ifadelerini kullandı.





6 HAFTALIK SÜREÇTE HAKEM AÇIKLAMASI YAPMAYACAĞIZ





Toplantıya katılan 14 kulübün ilk yarının bitimine 6 hafta kala hakemler hakkında konuşmama kararı aldıklarını söyleyen Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Toplantıya katılan 14 kulüp başkanı ve yöneticileri, en azından ligin ilk yarısının sonuna kadar önümüzdeki 6 haftalık süreç içerisinde hiçbir şekilde hakemlerle ilgili bir açıklama yapılmaması konusunda fikir birliğini vardı. Centilmenlik anlaşması konusunda anlaşmaya varıldı. 14 kulüp vardı. Diğer kulüplerle konuşmadık. Katılanlar kendilerinin ve yöneticilerinin, MHK ile birlikte yaptığımız çalışmaların selameti açısından o sürece zarar vermemek için hakemlerin moral ve motivasyonlarını etkilememek adına, ilk yarının sonuna kadar 6 maç bitinciye kadar hakemlerle ilgili hiçbir görüş ve beyanda bulunmayacaktır. Bu da toplum tarafından olumlu karşılanacağıktır" ifadelerini kullandı.





Ahmet Ağaoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in sezon başındaki açıklamalarına değindi ve "Takımların giderlerinin önemli bir bölümü yabancı para bilimiyle yapılıyor. Kulüplerimiz ekonomik zorluklarla karşı karşıya. TFF Başkanı Nihat Özdemir'in sezon başında kulüplere 300 milyon Lira'lık ek kaynak yaratma sözü vardı. Özellikle Anadolu kulüpleri ciddi ekonomik sıkışıklık içerisindeler. Nihat Özdemir'den bunu kulüplere eşit olarak vermesini isteyeceğiz. Bunu tekrar talep edeceğiz" dedi.





6 KULÜP TOPLANTIYA KATILMADI





Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, hakemlerle ilgili açıklama yapılmayacak kararı alındı derken, 14 kulübün bu kararı aldığını söyledi. Kulüpler Birliği'nin hakemlerle ilgili karar aldığı toplantıya, Beşiktaş, Antalyaspor, Alanyaspor, Kayserispor, Sivasspor ve Gaziantep FK katılmadı. Ağaoğlu, "Bu kulüpler alınan karara karşı değiller. Sadece toplantıda yer almadıkları için konu ile ilgili görüşleri alınmadı." ifadelerini kullandı.