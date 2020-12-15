Kulüpler çoktan battı!

Süper Lig’de 18 takımın borcu 2017’de 7 milyar lira iken 2020’de yaklaşık 20 milyar liraya ulaştı. Borcun yarısından fazlası Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor kulüplerine ait.





Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocaeli Milletvekili ve eski milli futbolcu Saffet Sancaklı, spor kulüpleri ve spor federasyonları kanunun çıkması gerektiğini belirterek, “Bu durum, kulüplerin çoktan battığını gösteriyor.” dedi.





BU KULÜPLER NİYE BU DURUMDA?





Sancaklı şöyle devam etti: “Konuya geçen yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Bankalar Birliği yürüttüğü çalışmayla müdahale edildi. Bu kulüpler niye bu durumda? Futbolu yöneten bin kişi var. Yönetim kurullarında o bin kişinin içinde bir milli futbolcu yok. Yönetim kurullarında bir milli futbolcu olmayan, bu işin içinden gelmeyen bir tane adam olmayan bir yerde bir şeyler nasıl iyi gidebilir?"