Kulüplere devlet desteği geliyor

Taraflar, 2020-2021 futbol sezonunun yayın hakları için 2 milyar 650 milyon TL'ye anlaşmıştı. Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen anlaşmaya ilişkin yeni bir açıklama yaptı ve futbol kulüplerine devlet desteği geleceğini duyurdu.







Rıdvan Dilmen “Aradaki 300 milyon TL'lik farkı devlet verecek. Kulüpler bu parayı alsın, sıkıntı yaşanmasın istendi” dedi.





Rıdvan Dilmen, "Dünyada bütün ülkelerde pandemi sürecinde yayıncı kuruluşlar 150-200 Milyon euro arası indirim yapıyor. beİN Sports da bir indirim istedi. Tuhaf olan temmuz ayında başlayan ve yaklaşık 4,5 ay süren bir sorun vardı. TFF sanırım 2 milyar 650 bin TL istiyordu. Sözleşme 3 milyar TL civarındaydı. beIN de bugüne kadar 1,5 milyar TL üzerinde ödeme yaptı. Ligin markası bu kadar eder mi, etmez mi bilemem. Yayıncı kuruluş 2 milyar 350 bin TL'ye kadar çıkmıştı. Ciddi bir rakam farkı vardı" ifadelerini kullandı.





Anlaşmazlık sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın araya girdiğini belirten Dilmen, "Bu anlaşmazlığı görünce Cumhurbaşkanı araya girdi, Gençlik ve Spor Bakanı'na talimat verdi ve yapılan toplantıda anlaşma sağlandı" dedi.





Dilmen şöyle devam etti:





"Aradaki 300 milyon TL'lik farkı devlet verecek. Kulüpler bu parayı alsın, sıkıntı yaşamasın istedi. Büyük ihtimal ligin adı Spor Toto Süper Lig olur. Cumhurbaşkanı'nın spora olan katkısı ortadadır. İnsanlar ne kadar teşekkür etse azdır. Vergi yapılandırması, tesisler dışında da yine katkısı oldu. Bir kere sordu, 'Neden anlaşamıyorlar' dedi ve hemen devreye girdi. Bu sponsorluk olacak. Daha önce emsali var Spor Toto olarak yine 30 milyon dolar veriliyordu. Arada böyle fark olunca, Cumhurbaşkanı talimat verdi.”