Hepsi battı, yeni patron bankalar

Borç batağına saplanan kulüplerin "Bankalar Konsorsiyumu" ile daha önce imzaladığı 5 yıllık mukavele , 2+7 yıl şeklinde değiştirildi.





İlk 2 yıldaki ana para ve faiz ödemeleri kulüplere göre değişen anlaşmanın şartlarını kabul eden Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş yönetimleri, ağır bir yükün altına girecek.





BANKALAR BU ŞARTLAR KARŞILIĞINDA BORÇ VERDİ





1) Kulüpler 9 yıl içinde hiçbir şekilde ilave borçlanma yapamayacak. Dernekler, sözleşmeye taraf olacak ve borç yapılandırması -doğrultusunda ek teminatlar istenebilecek.





2) Futbol AŞ'ler ile dernek statüsünde olan kulüpler, birbirinden ayrılacak. Yapısal değişiklikler, bankalar komisyonuna sunulup onay alındıktan sonra hayata geçirilecek.





3) Denk bütçe ve bütçeye bağımsız denetimden geçme zorunluluğu getirilecek.





(Soldan sağa): Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Gatalasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi borçları ödemek için bankaların kapısını çalıyor.

4) Yapılandırmanın 3'üncü yılından itibaren, önceki yılın yayın, sponsorluk, bilet satış, ticari ürün satış gelirlerinin yüzde 50'si, borç geri ödemesinde kullanılacak.





"BU KULÜPLERİ BU HÂLE SİZ GETİRDİNİZ"





Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda konuşan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı Kulüplerin fiilen battığını söyledi.





Sancaklı, “Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un borcunu söyleyeyim: 2015'te toplam 4,7 milyar TL. 2020'de 13,1 milyar TL. 5 senede yüzde 178 artmış. Diyorlar ki ‘Yönetecek yönetici bulamazsınız'. Siz bu hâle getirdiniz kulüpleri. Bundan sonra bu mahallede olmayacaksınız.” ifadelerini kullandı.

