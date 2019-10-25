Samanyolu Haber /Teknoloji / Kum tanesi kadar kamera üretildi /25 Ekim 2019 22:37

Kum tanesi kadar kamera üretildi

Teknolojide her geçen gün yeni teknikler üretilmeye devam ediyor. Zaman geçtikçe ufalan kamera boyutlarında son gelinen nokta ise şaşkınlığa neden oluyor.

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OmniVision tarafından üretilen OV6948 isimli özel kamera dünyanın en küçük kamera sensörü unvanını aldı. Sadece kum tanesi büyüklüğündeki bu kamera cerrahlar tarafından kullanılacak.

Webtekno'nun aktardığına göre oldukça küçük boyutlarda olan ve tıbbi amaçlara özel üretilen OmniVision OV6948 isimli kamera, “Ticari Olarak Kullanılabilen En Küçük Görüntü Sensörü” unvanını alarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi. Sadece kum tanesi büyüklüğünde olan bu kamera özellikle cerrahi işlemlerde kullanılacak.

OmniVision OV6948 sadece 0,575 x 0,575 x 0,232 mm boyutlarında. Bu ufak kamera RGB Bayer arkadan aydınlatmalı bir yonga seti kullanarak 40.000 piksel renkli bir görüntü oluşturuyor. Kameranın çözünürlüğü nispeten düşük gibi olsa da, bu özel kamera, insan vücudundaki en küçük damarların içinden bile geçebilecek ve cerrahlara tanılar için yardımcı olacak şekilde tasarlanmış durumda. Bu gibi kamera teknolojileri gelişmeden önce cerrahlar bu işlemleri ya görmeden yapıyorlardı ya da oldukça düşük çözünürlüklü fiber optiklerden yararlanıyorlardı.

California merkezli OmniVision Technologies Inc. tarafından üretilen bu sensör, 120 derecelik geniş bir görüş alanına sahip ve 3 ila 30 mm genişletilmiş bir odak aralığı var. Görüntü dizisi saniyede 30 kareye kadar 200x200 çözünürlüğünde görüntü ve video çekebiliyor ve minimum parazitlenme ile bu görüntüleri 4 metreye kadar iletebiliyor.  

Bu nispeten yüksek çözünürlüklü görüntülerin özellikle nöroloji, oftalmoloji, KBB, kardiyoloji, spinal yaralanma, üroloji, jinekoloji ve artroskopi gibi alanlarda oldukça faydalı olduğu söyleniyor. Kameranın düşük güç tüketimi, daha uzun işlem süresi ve daha iyi hasta rahatlığı sağlayan daha az ısı üretilmesi anlamına da geliyor.
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