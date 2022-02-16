Samanyolu Haber /Gündem / ‘Kumar görüntülerimi silin, oynamayacağım’ diye yalvaran adam kulüp başkanı olmuş /16 Şubat 2022 09:34

‘Kumar görüntülerimi silin, oynamayacağım’ diye yalvaran adam kulüp başkanı olmuş

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Beşiktaş’la berabere kaldıktan sonra, ‘F…’cü hakemleri temizleyin. Bugün az daha katliam olacaktı’ açıklamalarına Şike soruşturmasının amiri KHK’lı Başkomiser Soner Koç cevap verdi.

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Twitter hesabından ‘ortalık kimlere kaldı!’ diyen Soner Koç, Murat Sancak’la ilgili şunları söyledi: ”Zamanında Organize Şubeye gelip, kumar oynarken çekilen görüntüleri için “amirim bu fotoğrafları sildirin, yemin ediyorum bir daha oynamayacağım” diye yalvaran Murat Sancak @MuratSancakMt adam olmuşta, kulüp başkanı olmuş. Organize Şube’de gözyaşlarıyla bir daha oynamAyacam diye yalvaran ama kapıdan çıkınca yine Kıbrıs’a kumar oynamaya gidecek kadar müptezel bir kişiliktir bu”

Soner Koç’un Twitter’daki açıklamalarının tamamı ise şöyle;

1- Hey Allah ya.
Ortalık kimlere kaldı! Zamanında Organize Şubeye gelip, kumar oynarken çekilen görüntüleri için “amirim bu fotoğrafları sildirin, yemin ediyorum bir daha oynamayacağım” diye yalvaran Murat Sancak @MuratSancakMt adam olmuşta, kulüp başkanı olmuş.


2-Ama dedim ya, müptezel işte! Organize Şube’de gözyaşlarıyla bir daha oynamıycam diye yalvaran ama kapıdan çıkınca yine Kıbrıs’a kumar oynamaya gidecek kadar müptezel bir kişiliktir bu. Bari bir gün bekleseydin @MuratSancakMt


Şike soruşturmasının amiri KHK’lı Başkomiser Soner Koç

3-Kumar borcu nedeniyle aracın kurşunlanınca da “Bunca şehit varken, susmayız” diyerek şehitleri kumar müptezelliğine alet eden, sonra da Tank Palet fabrikasını hiç eden amcan Ethem Sancak’tan aldığın 10 milyon dolar ile kumar borcunu ödeyen sen değil misin? @MuratSancakMt

4-Kumar müptezelliği sonrasında tahsilat için aracı kurşunlanan @MuratSancakMt ‘ın amcası Ethem Sancak’a ait gazetelerin manşetlerine bakın! Neymiş, arabası “gösterdiği milli duruş” nedeniyle kurşunlanmış! Senin en büyük milli duruşun, en fazla kumar borcu takan Türk olmandır

5-Böyle müptezelleri @MuratSancakMt kulüp başkanı yaparsanız; futbol kulübünü kumarhane gibi işletmeye kalkar. Maçı kazanamayınca ve çıkarlarına ters düşünce hakem de terörist olur, futbolcu da, rakip takım da. Bir müptezelin en büyük şahidi bir başka müptezeldir. Şekil 1-a
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