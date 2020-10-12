Kumaş maskeler de işe yarıyor

UNSW Sydney’deki araştırmacıların yeni bir yayını, SARS-CoV-2 gibi virüslerin bulaşma ve bulaşma ihtimalini azaltmak için günlük bez maskelerin yıkanmasını tavsiye ediyor.







Phys.org’daki habere göre BMJ Open’ da yayınlanan UNSW Sydney’deki Kirby Enstitüsü’nden yeni bir analiz, enfeksiyona karşı koruyucu olması için kumaş maskelerin her gün yüksek sıcaklıklarda yıkanması gerektiğini öne sürüyor. Çalışmayı yürüten Profesör Raina MacIntyre, “Hem kumaş maskeler hem de cerrahi maskeler kullanımdan sonra ‘bulaşıcı’ olarak değerlendirilmelidir. Kullanımdan sonra atılan cerrahi maskelerin aksine, bez maskeler yeniden kullanılıyor. Aynı maskeyi birkaç gün üst üste kullanmak ya da hızlı bir şekilde elde yıkamak veya silmek cazip gelse de, Araştırmamız bunun bulaşma riskini arttırdığını gösteriyor” dedi.







Cerrahi maske kadar etkili olabilir





Araştırmacılar, 2015 yılında yayınladıkları randomize kontrollü bir çalışmadan (RCT) yayınlanmamış verileri analiz ettiler. Bu çalışma, hâlâ viral enfeksiyonları önlemede bez maskelerin etkinliği üzerine yapılmış tek RCT’dir. “Pandemi sırasında bez maske kullanan sağlık çalışanları veya topluluk üyeleri için olası etkileri göz önüne alındığında, Kumaş maskeler hastane çamaşırhanelerinda yıkanırsa cerrahi maske kadar etkili olduklarını gördük”





Elde yıkama yeterli koruma sağlamıyor





Profesör MacIntyre, “Genel halktan bez maske takan birinin, yüksek riskli bir koğuştaki sağlık çalışanıyla aynı miktarda patojenle temas etmesi olası olmasa da, yine de toplumda günlük bez maskelerin yıkanmasını tavsiye ederiz. COVID-19 bir son derece bulaşıcı bir virüs ve hâlâ bu konuda bilmediğimiz çok şey var ve bu nedenle ona karşı korunmak ve maskelerin etkili olmasını sağlamak için her türlü önlemi almamız önemli” ifadesini kullandı. Analize göre maskelerin elde yıkanması yeterli koruma sağlamadı. Maskelerini elle yıkayan sağlık çalışanları, hastane çamaşırhanelerini kullananlara göre enfeksiyon riskinin iki katına çıktı. Profesör MacIntyre, “DSÖ, 60 santigrat derecede sıcak su ve çamaşır deterjanı ihtiva eden makinede yıkama maskelerini tavsiye ediyor ve analizimizin sonuçları bu öneriyi destekliyor. Çamaşır makinelerinin genellikle varsayılan sıcaklığı 40 derece veya 60 derecedir. Bu çok yüksek sıcaklıklarda el yıkama mümkün değildir. Bu araştırmadan elde edilen net mesaj, kumaş maskelerin işe yaradığıdır. Ancak bir kez bez maske her seferinde tekrar giyilmeden önce düzgün bir şekilde yıkanması gerekir, aksi takdirde etkili olmaz” şeklinde konuştu.