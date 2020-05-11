Küme düşme yok, lige yükselme var

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, ‘Ligi bu şekilde tescil ediyoruz. Voleybol Erkek ve Kadınlar liglerinde kalan maçlar oynanmayacak’ dedi.





sol.org.tr'de yer alan habere göre Türkiye’de voleybol ligleri tescil edildi. Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ Covid-19 salgını nedeniyle ertelenen liglerin durumuyla ilgili açıklama yaptı.





Voleybol liglerinde kalan maçların oynanmayacağını duyuran Üstündağ "Ligi bu şekilde tescil ediyoruz. Voleybol Erkek ve Kadınlar liglerinde kalan maçlar oynanmayacak. Küme düşme yok. Aşağıdan çıkacak 4 takımı da Efeler ve Sultanlar Ligi'ne alıyoruz” dedi.