Samanyolu Haber /Spor / Küme düşme yok, lige yükselme var /11 Mayıs 2020 19:16

Küme düşme yok, lige yükselme var

Koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Türkiye'deki voleybol liglerinin tescil edildiği açıklandı. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ tarafından verilen bilgiye göre bu yıl küme düşme uygulaması yapılmayacak ancak alt liglerden yükselecek olan takımlar ise bir üst lige alınacak.

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Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, ‘Ligi bu şekilde tescil ediyoruz. Voleybol Erkek ve Kadınlar liglerinde kalan maçlar oynanmayacak’ dedi.

sol.org.tr'de yer alan habere göre Türkiye’de voleybol ligleri tescil edildi. Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ Covid-19 salgını nedeniyle ertelenen liglerin durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Voleybol liglerinde kalan maçların oynanmayacağını duyuran Üstündağ "Ligi bu şekilde tescil ediyoruz. Voleybol Erkek ve Kadınlar liglerinde kalan maçlar oynanmayacak. Küme düşme yok. Aşağıdan çıkacak 4 takımı da Efeler ve Sultanlar Ligi'ne alıyoruz” dedi.
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