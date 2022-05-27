Kuntz'dan dikkat çeken açıklama: Milli Takım'a çağırdım ama gelmedi

Milli Takım'da yeni bir oluşum çalışmalarını sürdüren Teknik Direktör Stefan Kuntz takımın durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.





Kadro seçiminyle ilgili de konuşan Alman çalıştırıcı, Almanya'nın Schalke 04 takımında forma giyen Mehmet Can Aydın'ı Milli Takım'a dave ettiğini ancak futbolcunun bunu istemediğini ifade etti.







cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, milli takım kampı öncesi Riva'da basın toplantısı düzenledi. Kadro tercihi hakkında açıklamalarda bulunan Kuntz flaş ifadeler kullandı. A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, milli takım kampı öncesi Riva'da basın toplantısı düzenledi. Kadro tercihi hakkında açıklamalarda bulunan Kuntz flaş ifadeler kullandı.

"ÇAĞIRDIM AMA GELMEK İSTEMEDİ"





"Trabzonspor'u şampiyonluğu nedeniyle kutluyorum" diyerek söze başlayan Kuntz, "Sivasspor'u da dün kazandığı kupa için tebrik ediyorum. Eski takım arkadaşım Rıza'nın kupayı kazanması beni mutlu etti. Fenerbahçe ve Konyaspor'u da kutluyorum. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi için mücadele edecek" dedi.Milli Takım'a oyuncuları çağırdıklarını ve her zaman olumlu cevap almadıklarını söyleyen Kuntz, "Örneğin Mehmet Can Aydın... Kendisini Milli Takım'a çağırdım ama gelmek istemedi. Kendisini hazır hissetmediğini ve şimdilik gelmek istemediğini söyledi" dedi.