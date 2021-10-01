Samanyolu Haber /Spor / Kuntz'un yeni Milli Takım kadrosu belli oldu /01 Ekim 2021 21:49

Kuntz'un yeni Milli Takım kadrosu belli oldu

Şenol Güneş'in ayrılması sonrasında milli takımın başına getirilen Alman çalıştırıcı Stefan Kuntz'un oluşturduğu yeni kadro açıklandı. Tecrübeli futbolcu Caner Erkin milli takım kadrosunda yer aldı.

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Tecrübeli futbolcu Caner Erkin milli takım kadrosunda yer aldı.

Stefan Kuntz'un oluşturduğu takımda şu isimler yer aldı: 

Kaleci: Altay Bayındır, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır

Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz

Orta saha: Abdülkadir Ömür, Berat Özdemir, Berkan Kutlu, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Taylan Antalyalı, Yusuf Yazıcı

Forvet: Burak Yılmaz, Kenan Karaman, Serdar Dursun
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