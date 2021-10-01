Kuntz'un yeni Milli Takım kadrosu belli oldu

Tecrübeli futbolcu Caner Erkin milli takım kadrosunda yer aldı.
Stefan Kuntz'un oluşturduğu takımda şu isimler yer aldı:
Kaleci: Altay Bayındır, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır
Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz
Orta saha: Abdülkadir Ömür, Berat Özdemir, Berkan Kutlu, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Taylan Antalyalı, Yusuf Yazıcı
Forvet: Burak Yılmaz, Kenan Karaman, Serdar Dursun