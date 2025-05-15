Kupa töreninde şok protesto!

Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Trabzonspor'u 3-0'lık skorla deviren Galatasaray 19. kez Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.



Gaziantep Kalyon Stadı'nda oynanan dev finali kazanarak bu sezonki ilk kupa hedefine ulaşan Galatasaray'da stadyumu dolduran taraftarlar Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu protesto etti.



SEZON İÇERİSİNDE YAŞANAN GERGİNLİK...



Mücadelenin ardından düzenlenen kupa töreninde Galatasaray'ın kupasını vermek üzere anons edilen İbrahim Hacıosmanoğlu sarı kırmızılı taraftarların yoğun protestosu ile karşı karşıya kaldı.



TFF Başkanı'nı uzun süre ıslıklarla protesto eden sarı kırmızılı tribünler sezon içerisinde federasyon ile zaman zaman yaşanan gerginlikleri kupa finaline de taşıyarak Hacıosmanoğlu yönetimine tepki gösterdi.



İbrahim Hacıosmanoğlu bu sezon daha önce Kocaelispor'un kupa töreninde de protesto edilmişti.