Kupada dev karşılaşma

İlk maçı 2-1 kaybeden Fenerbahçe bu kez sahasında kazanarak turu geçmek istiyor. Süper Lig'de şampiyonluk potasından uzaklaşan sarı-lacivertliler, adını finale yazdırarak kupa hasretine son vermeyi amaçlıyor. Trabzonspor ise deplasmanda 2-1'lik avantajını korumaya çalışacak.







Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.





Dev derbi şifresiz olarak ATV'den canlı yayınlanacak. Fenerbahçe, 2 ve üstündeki farklı galibiyetler ile 1-0'lık sonuç halinde tur atlayan taraf olacak. Trabzonspor ise her türlü beraberlik ve galibiyet halinde adını finale yazdıracak. Mücadelenin 2-1 sarı-lacivertlilerin lehine tamamlanması durumunda ise uzatma bölümleri oynanacak.





Sarı-lacivertliler, Trabzonspor karşısına 2 futbolcusundan yoksun çıkacak. Süper Lig’de oynanan Kayserispor maçında kırmızı kart gören Ozan Tufan cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Uzun süredir sakatlığı bulunan Max Kruse de Trabzonspor karşısında mücadele edemeyecek. Sakatlığını atlatan Vedat Muriç, ilk 11’de forma giyecek. Bordo-mavili ekipte ise kırmızı kart cezalısı Guilherme takımını bu maçta yalnız bırakacak.





Muhtemel 11'ler şöyle:





Fenerbahçe: Altay, Dirar, Falette, Serdar Aziz, Hasan Ali, Gustavo, Tolga Ciğerci, Zach, Deniz Türüç, Rodrigues, Vedat Muriqi





Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Costa, Campi, Novak, Abdülkadir Parmak, Sosa, Abdülkadir Ömür, Ekuban,Nwakaeme, Sörloht.