Samanyolu Haber /Spor / Kupada ilk finalist Galatasaray /22 Nisan 2025 23:09

Kupada ilk finalist Galatasaray

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 5-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

SHABER3.COM

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 5-1'lik skorla Galatasaray oldu.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Victor Osimhen, 42. dakikada Lucas Torreira, 47 ve 55. dakikalarda Roland Sallai ile 90. dakikada Yusuf Demir attı. Konyaspor'un tek golü 53. dakikada Pedrinho'dan geldi.

Galatasaray, bu sonuçla Türkiye Kupası'nda finale yükselen ilk takım oldu. Sarı-kırmızılılar, finalde Trabzonspor - Göztepe maçının galibiyle karşılaşacak. Konyaspor, Türkiye Kupası'na veda etti.

Okan Buruk'un ekibi Galatasaray, ligde pazar günü Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşacak. Konyaspor, ligde hafta sonunda Adana Demirspor'u ağırlayacak.
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