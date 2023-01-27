Samanyolu Haber /Spor / Kupadan elenen Ronaldo'ya "Messi" tezahüratı /27 Ocak 2023 09:43

Kupadan elenen Ronaldo'ya "Messi" tezahüratı

Suudi Arabistan Süper Kupa yarı finalinde Al İttihad ile Al Nassr'ın karşı karşıya geldiği maçta Cristiano Ronaldo'nun takımı Al Nassr, 3-1 yenilerek elendi.

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İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'dan olaylı bir şekilde ayrıldıktan sonra, astronomik bir ücretle Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer olan Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, Süper Kupa mutluluğunu yaşayamadı.

AL NASSR YARI FİNALDE ELENDİ

Suudi Arabistan Süper Kupası'nda yarı finalde Al İttihad ile Al Nassr karşı karşıya geldi.  Mücadele, 3-1 Al İttihad üstünlüğüyle sonuçlandı ve Al Nassr, kupaya veda etti.

Maçta goller; 15. dakikada Romarinho, 43. dakikada Hamdallah, 67. dakikada Talisca ve 90+1. dakikada Shanqeeti'den geldi.

Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo, ilk 11 başladığı maçta 90 dakika forma giydi.

AL İTTİHAD TARAFTARINDAN "MESSİ" TEZAHÜRATI

Maçın ardından Ronaldo sahadan çıkarken tribünlerden Al İttihad taraftarlarının "Messi Messi" diye tezahürat yaptığı duyuldu.
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