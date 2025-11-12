“Kur’an ve Bilim Buluşmaları” panel serisinin ilki Frankfurt'ta gerçekleştirildi

Kısa adı IWW olan Bilim ve Hikmet Enstitüsü tefsir çalışmaları kapsamındaki faaliyetlerinin yansıması olan Kur’an Panellerin Avrupa’da farklı şehirlerde devam etmesi planlanıyor.





Frankfurt yakınlarındaki Global Otel’de düzenlenen panele Prof. Dr. Ayhan Tekineş, Prof. Dr. Abdullah Demir, Dr. Tacettin Kayaoğlu ve Dr. Emin Osman Uygur katıldı. Kur’an mesajlarının farklı açılardan değerlendirilmesi, yeniden yorumlanması ve Kur’an’ın hayatımıza ışık olması gayesi ile başlatılan çalışmada dört farklı konu üzerinden anlatım ve bilgilendirme yapıldı.





Programa M. Fethullah Gülen’in (ö. 2024) insanlara Kur’an’ı sevdirme konulu kısa videosu ile başlandı. Gülen bu videoda Kur’an’a saygı duyulmasına ve onun anlaşılmasına çalışmanın hizmet gönüllülerine vasiyeti olduğunu şu sözlerle ifade etti: “Vicdanlarda Kur’an-ı Kerim’e karşı uyaracakları saygı onların vazifesi olsun. Kur’an’ı doya doya yudumlama, yudumlatma onların vazifesi olsun, onu enginliğiyle muhataplarına devri risalet-penahi’de olduğu gibi duyurma onların vazifesi olsun. İnsanlarda öyle bir ruh haleti hasıl etsinler ki ‘Hele şöyle bir Kur’an oku da ferahlayalım’ desinler.”









Dr. Emin Osman Uygur Bilim ve Hikmet Enstitüsü Heyet Tefsir çalışmaları hakkında kısaca bilgilendirme yaptıktan sonra Bediüzzaman Hazretlerinin Kur’an tarifinden bazı satırlara dikkat çekti: “Kur’an-ı Kerim şu kitab-ı kebir-i kâinatın bir tercüme-i ezeliyesi, âyât-ı tekviniyeyi okuyan mütenevvi dillerinin tercüman-ı ebedîsi, şu âlem-i gayb ve şehadet kitabının müfessiri, zeminde ve gökte gizli esmâ-i İlâhiyenin mânevî hazinelerinin keşşafı, sutûr-u hâdisâtın altında muzmer hakaikin miftahı ve âlem-i şehadette âlem-i gaybın lisanı… (Bediüzzaman S. Nursi).

















Dr. Tacettin Kayaoğlu Kur’an’da geçen “istifzaz” kavramı üzerinde durdu. Bu kavramın Musa (a.s.) ve ona tâbi olanları yurtlarından çıkarmak isteyen Firavun ve adamlarının kullandığına dikkat çeken Kayaoğlu kavramın günümüzdeki yansımalarına da işaretlerde bulundu. İstifzaz’ın yurdundan çıkarma anlamının yanında yok etme, kökünüz kazıma olarak da tefsirlerde yer aldığını ifade etti. Günümüzde bazıları tarafından “kökünü kazıma” ifadesinin tekrar edilmesinin tesadüf olamayacağını söyleyen Kayaoğlu, konunun Rahmaniyet ve şeytaniyet olduğunu, bunun arasında araf olmadığını ifade etti ve yapılanların gerçek bir din-iman düşmanlığı olduğuna vurgu yaptı.













Prof. Ayhan Tekineş, Kur’an’ın nazmındaki mucizelik konusunu işledi. Tekineş konuya girişte şu hususlara dikkat çekti:





Tekineş bu girişten sonra Kur’an belagatına dair kısaca şunları ifade etti:





“Kur’an-ı Kerim her yönüyle mucize bir kitap. Kıssaları mucize, istikbalden bahsetmesi mucize, kelimeleri seçmesi mucize, kâinattan bahsediş şekli, metodolojisi mucize. Hz. Peygamber’e (s.a.s.) verilen Ay’ın yarılması, yemeğin bereketlenmesi gibi mucizeler o döneme ait mucizelerdi ancak ona indirilen Kur’an bütün dönemlere bakan mucizedir. Hz. Peygamber ve Kur’an bu yönüyle ikizdir. İkisi de kıyamete kadar varlıklarını devam ettireceklerdir.”





Sunumlar sonunda dinleyicilerden gelen soruların cevaplandığı programda bazı katılımcılar Kur’an’a dair konuların yeniden gündeme gelmesinden memnuniyet duyduklarını, bu programların her yerde devam etmesi gerektiğini ifade ettiler.

, “Kur’an, Kâinat ve İnsanı Birlikte Okumak” adlı sunumunu yaptı. Demir, bu sunumda özellikle insana düşen vazifeye dikkat çekti ve şu noktaya dikkat çekti: “Risalei Nur eserleri yeni bir ufuk açarak bu üç önemli değeri birlikte okuma sistemini bizlere gösterdi. Onun bu sistemi zaman içerisinde bilimde, teknikte, medeniyette yeni ufuklar açacaktır. Kur’an Allah kelam sıfatının, kâinat kudret sıfatının yansıması ve insan ise ilim ve irade sıfatlarının yansımasıdır. Bu bakış açısı insana gerçekleri görme, keşfetme imkânı verecektir.”“İslam’ın ilk yıllarındaki bütünlük içinde kavranamaması büyük bir problemdir. Bazıları bazı sahabileri öne çıkarırken bazıları farklı tercihlerde bulunmuşlar. Yine Kur’an’a bütüncül bakamamak da bir problem olarak karşımızda durmaktadır. Hikmet ve hâkim olmak Kur’an’a her yönüyle bakabilmeyi gerektirir. Bu anlayış olmadığı zaman parçacı, indirgemeci anlayışlar revaç buluyor.”