Kur artışı sonrası otogaza zam geldi!

EPGİS’den peş peşe zam duyuruları geldi.







Duyurularda şu ifadeler kullanıldı:





*Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı. 04/09/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Otogazda 10 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.





İkinci açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:





*Akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi. 04/09/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Otogazda 3 krş/lt fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV'den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır.





YENİ FİYATLAR





Yeni zamlar sonrasında İstanbul’daki ortalama otogaz fiyatının 3.93 TL’den 4.03 TL’ye çıkması bekleniyor. Ankara’da ise 3.96 TL’den 4.06 TL’ye çıkan otogaz fiyatı İzmir’de 3.87 TL’den 3.97 TL’ye çıkacak.