Samanyolu Haber /Ekonomi / Kur artışı sonrası otogaza zam geldi! /03 Eylül 2020 19:14

Kur artışı sonrası otogaza zam geldi!

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan duyuruda otogaz fiyatlarına 13 krş/lt zam geldiği açıklandı. Ancak 13 kuruşluk zammın 3 kuruşunun Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV'den karşılanacağı belirtildi. Yeni zamma göre İstanbul ve Ankara'daki otogaz fiyatlarının 4 TL'nin üzerine çıkması bekleniyor.

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EPGİS’den peş peşe zam duyuruları geldi.

Duyurularda şu ifadeler kullanıldı:

*Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı. 04/09/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Otogazda 10 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.

İkinci açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

*Akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi. 04/09/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Otogazda 3 krş/lt fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV'den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır.

YENİ FİYATLAR

Yeni zamlar sonrasında İstanbul’daki ortalama otogaz fiyatının 3.93 TL’den 4.03 TL’ye çıkması bekleniyor. Ankara’da ise 3.96 TL’den 4.06 TL’ye çıkan otogaz fiyatı İzmir’de 3.87 TL’den 3.97 TL’ye çıkacak.
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