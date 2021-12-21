Kur farkı garantili TL mevduat dönemi bugün başlıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dövize endeksli Türk Lirası mevduatları (DEM) ile ilgili yeni düzenlemelerin ayrıntılarının Türkiye saati ile 14:00’te açıklanacağını söyledi. Bankalar kur farkı garantisi verilecek TL mevduat hesaplarını bugünden itibaren açmaya başlayacak.





Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, şahsi Twitter hesabında, “Dövize endeksli Türk lirası mevduatları ile ilgili yeni düzenlemelerin ayrıntılarını saat 14:00’te açıklayacağız. Bankalarımız da gün içerisinde işlemlere başlayacaktır. Milletimize hayırlı olsun.” dedi.







