Samanyolu Haber /Gündem / Kur Korumalı Mevduat 1,2 trilyon TL’yi aştı /18 Ağustos 2022 17:31

Kur Korumalı Mevduat 1,2 trilyon TL’yi aştı

BDDK verilerine göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarında biriken tutar 1 trilyon 206,6 milyar TL'ye çıktı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 12 Ağustos haftasında 156,8 milyar lira artarak 8 trilyon 29,9 milyar liraya yükseldi. Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 170 milyar TL’den 1 trilyon 206,6 milyar TL’ye yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 4,32 artışla 3 trilyon 410 milyar 177 milyon 877 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,14 yükselişle 4 trilyon 247 milyar 678 milyon 230 bin lira oldu.

KREDİ MİKTARI ARTTI
Toplam krediler krediler 6 trilyon 515,9 milyar TL’den 6 trilyon 569,3 milyar TL’ye, mevduat 7 trilyon 587,5 milyar TL’den 7 trilyon 731,7 milyar TL’ye yükseldi.

Tüketici kredileri 929,8 milyar TL’den 936,3 milyar TL’ye, bireysel kredi kartları 298,3 milyar TL’den 305,7 milyar TL’ye yükseldi..
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