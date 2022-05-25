Samanyolu Haber /Gündem / Kur Korumalı Mevduat hesaplarındaki 20 milyar dolara ne oldu? /25 Mayıs 2022 13:31

Kur Korumalı Mevduat hesaplarındaki 20 milyar dolara ne oldu?

İbrahim Kahveci, KKM'den gelen 20 milyar doların kayıp olduğunu belirterek "Merkez bu dövizleri sattı ise bu dövizi kimler aldı ve neden bankalara yatırmadı?" diye sordu.

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İbrahim Kahveci, KKM hesaplarından dolar bazında toplam 55 milyar dolar elde edildiğini bunun yarısının ise döviz hesaplarından geldiğini ancak ekonomist Haluk Bürümcekçi'nin Merkez Bankası rezervlerinde olması gereken miktarla, açıklanan miktar arasında yaklaşık 24 milyar dolar farkın olduğunu hesaplamasını hatırlatarak "20 milyar dolara ne oldu, kimler aldı?" sorusunu sordu.

Karar yazarı İbrahim Kahveci, geçmişte Merkez Bankası'nın arka kapıdan döviz satarak 128 milyar doları erittiğini hatırlatarak o dönemde döviz satışı etkisiyle bankalardaki yabancı para mevduatlarının arttığını ancak şu anda böyle de bir durum olmadığını söyleydi.

20 MİLYAR DOLARA NE OLDU?
Kahveci şu soruları yöneltti:

"Aralık 2021’de başlayan KKM sistemi haftasında MB verilerine göre YP mevduatı 265,6 milyar dolardı. Bu rakam şimdi 241,6 milyar dolar seviyesinde.
Merkez bu dövizleri sattı ise bu dövizi kimler aldı ve neden bankalara yatırmadı? O zaman tekrar soralım: Bu 20 milyar dolara ne oldu?"
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